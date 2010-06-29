به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا میلانی نیا ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هم اندیشی پیمانکاران منطقه 4 افزود: به لحاظ تنوع حوادث درعرصه صنعت گاز، دیگر نمی توان با روشهای سنتی و تکیه بر دانش فردی به جنگ حوادث رفت و باید در این زمینه به علم روز جهان مجهز بود.

وی با اشاره به عوارض حوادث در جامعه تاکید کرد: هر زمان که حادثه ای رخ می دهد، علاوه بر افزایش هزینه های تولید، کاهش جریان تولید و تبعات روانی و اجتماعی فراوانی نیز در پی دارد به عبارت دیگر اگر یک نفر دچار حادثه شود، تمام جامعه با آن درگیر خواهد شد.

میلانی نیا ضمن اشاره به تعهدات نظام HSE تاکید کرد: در نظام HSE متعهد می شویم که از جان و مال و محیط زیست افراد دفاع کنیم بنابراین با عنایت به اجرای اصل 44 و با توجه به روند رو به رشد پیمان سپاری، نیاز به کنترل های شدیدتری نسبت به اجرای اصول ایمنی احساس می شود.

معاون تاسیسات تقویت فشار منطقه چهار عملیات انتقال گازاجرای نظام HSE را منشا اثرات خیر برای جامعه دانست و تصریح کرد: افزایش ضریب ایمنی، کاهش صدمات جانی، افزایش بهره وری و افزایش حسن شهرت شرکتها از مزایای اجرای نظام HSE در هنگام اجرای پروژه هاست.

رئیس واحد HSE منطقه 4 گفت: همه می دانیم که حادثه در کمین است اما هیچ گاه فکر نمی کنیم تا چه حد به ما نزدیک است و از آن غافل هستیم.