به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد محمدی زاده در نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست گفت: کمتر از هفت تولیدات صنعت تایر در کشور بازیافت می شود که این موضوع جای نگرانی دارد.

وی افزود: امریکا سالانه 100 میلیارد دلار، ژاپن 360 میلیارد دلار و چین با هدف گذاری برای رقم یک تریلیون دلار در حوزه بازیافت فعالیت دارند.



محمدی زاده اظهار داشت: چنانچه به توسعه کشور، اشتغال زایی و خودکفایی فکر می کنیم باید در مقوله بازیافت جدی تر از گذشته وارد شویم و این مسئله برای برخی مواد مانند پلاستیک و تایر که مانایی(دوام) بیشتری دارد از اولویت بیشتری برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست مهمترین چالش های جدی در صنعت تایر کشور را طراحی نظام جمع آوری لاستیک های فرسوده و مستعمل، فرهنگ سازی برای رونق صنعت روکش تایر، و گسترش صنعت بازیافت لاستیک اعلام کرد.

وی در پایان وجود لاستیک های فرسوده و مستعمل به دلیل حجم بالا، قابلیت اشتعال زا بودن، زیستگاه بیماری های گوناگون و ... برای محیط زیست و سلامت انسان تهدید جدی دانست.

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست با همکاری مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران و مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در تهران، امروز و فردا (8 و 9 تیرماه جاری) در سالن سبز پارک پریسان برگزار می شود.