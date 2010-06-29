به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم پور ظهر سه شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه‌ریزی در خصوص اجرای کنترلهای بهداشتی، کنترل قیمت و نظارت بر مراکز اقامتی و پذیرایی، اجرای برنامه‌های شاد و مفرح از جمله اقدامات است.

وی افزود: امنیت جاده‌ای، امداد خودرو، به کارگیری نیروهای راهنمای گردشگری با کمک جمعیت هلال احمر استان، برگزاری جشن روز استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برنامه‌ریزی می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برپایی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی، برپایی تور گردشگری هوایی، اجرای تور استان‌گردی و برپایی چادرهای اطلاع رسانی از مهمترین اقدامات ستاد استان در جهت تامین رفاه و آسایش مسافران و گردشگران ورودی به استان است.