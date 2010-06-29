به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقوایی دبیر نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست، با بیان این مطلب فعالیت اولین تولیدکننده تایر در ایران را در نیم قرن پیش اعلام کرد و گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چهار شرکت تایر سازی در ایران فعالیت می کردند و هم اکنون این تعداد به 10 شرکت رسیده است.

وی با بیان اینکه 14 هزار نفر در صنعت تایر ایران فعالیت می کنند، سرانه تولید را 16.5 تن دانست که با استانداردهای دنیا فاصله دارد.

تقوایی با اشاره به سیمای صنعت تایر در افق 1404 هجری شمسی، اظهار داشت: براساس این برنامه ما باید بیشترین تولید در منطقه خاورمیانه، تولید در کلاس جهانی با پیشرفته ترین فناوری، نگاه تولیدی با توجه به برندسازی، تولید با مقیاس استاندارد جهانی و نگاه ویژه به تولید سبز را در این صنعت پیاده و نهادینه کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران میزان تقاضای داخلی سالانه برای تایر را حدود 340 هزار تن اعلام کرد که 230 هزار تن توسط تولیدکنندگان داخلی و 110 هزار تن از طریق واردات تامین می شود.

به گفته وی، آینده تولید تایر در افق 1404 را دستیابی به تولید سالانه 930 هزار تن تایر در داخل کشور برای تامین بازار داخلی(960 هزار تن تقاضای بازار برآورد شده است) و صدور 250 هزار تن تایر دانست و اضافه کرد: کل ارزش فروش صنعت تایر ایران 900 میلیون دلار است که در چشم انداز 20 ساله باید به سه میلیارد دلار برسد.

تقوایی با توجه به اینکه در سال 1404 هجری شمسی حدود شش تا هشت میلیون خودرو در کشور تولید خواهد شد، پیش بینی کرد که در این سال، تولید قطعات لاستیکی از 70 هزار تن فعلی به 450 هزار تن در سال افزایش یابد.

دبیر نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست ادامه داد: در سال 1404، بیش از یک میلیون و 400 هزار تن تجمع سالیانه لاستیک اعم از تایر و قطعات لاستیکی در کشور وجود دارد و با توجه به عمر یک تا 5/1 سال کارکرد تایر و تجمع سالیانه، در صورت عدم بازیافت تجمع وحشتناکی از تایرها و قطعات لاستیکی فرسوده در محیط زیست وجود خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه مصنوعات لاستیکی و تایر عمدتاً از مواد شیمیایی و پلیمری تهیه می شود که زیست تخریب پذیر نبوده و نیم عمر حضور آن ها در محیط زیست به ده ها سال می انجامد، اضافه کرد: می توان با نهادینه کردن صنعت بازیافت لاستیک علاوه بر نجات محیط زیست از ارزش افزوده حاصل از آن استفاده کرد.

تقوایی متذکر شد: تعداد معدودی صنایع روکش تایر و تهیه پودر لاستیک در کشور فعال هستند که متاسفانه به دلیل مقیاس پایین تولید، عدم برخورداری از فناوری های نوین، عدم دسترسی به بازارهای جهانی و عدم فرهنگ سازی استفاده از محصولات آنان، توسعه نیافته اند.

نخستین همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست با همکاری مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران و مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل در تهران، امروز و فردا(8 و 9 تیرماه جاری) در سالن سبز پارک پریسان برگزار می شود.