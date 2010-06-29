ابراهیم باغبانی در گفتگو با خبرنگار نوشهر اظهار داشت: مابقی 74 واحد مسکونی بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان سال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به ازای ساخت هر واحـد مسکونی مبلغ 150 میلیون ریال از محل اعتبارات و تعهدات سفر مقام رهبری پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران افزود: از مجموع 134 واحد مسکونی مددجویان تحت حمایت از عنایات سفر مقام معظم رهبری در مهرماه سال 88 به شهرستان های نوشهر و چـالوس تعداد 60 واحد تحویل و مابقی تا پایان سال تحویل داده می شود.

مقام معظم رهبری زمستان سال 88 به مازندران سفر کرده بودند.