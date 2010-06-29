سید علی آقازاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شرایط جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره درباره موضوع هسته ای که رئیس جمهور اعلام کرد، اظهار داشت: شرایطی که رئیس جمهور اعلام کرد یک اقدام و پیشنهاد معقول است.

وی افزود: برای دستیابی به نتیجه سودمند و مناسب از مذاکرات و جلوگیری از وقت گذرانی لحاظ کردن این شرایط الزامی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه لازم است در مذاکرات قاعده ای وجود داشته باشد، گفت: کشورها می توانند بر اساس این قاعده حرفهایشان را بزنند و فضای اعتماد را در مذاکرات ایجاد کنند.

نماینده رشت در مورد پیشنهادات مطرح شده از سوی ایران عنوان کرد: این پیشنهادات منطقی است و خلاء آنها در مذاکرات احساس می شد، چرا که طرف های مذاکره وانمود می کردند که در جهت اجرای ان پی تی اقدام می کنند و در مذاکره با آنها نمی شد به یک جمع بندی که منتج به نتیجه باشد رسید.

آقازاده گفت: طرف های مذاکره کننده بالاخص کشورهای 1+5 باید مذاکرات را در قالب یک چارچوب و قاعده مشخص با توجه به شرایط ایران تنظیم کنند، چرا که پیشنهاد ایران منطقی و مناسب است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بیانیه تهران خاطر نشان کرد: هر گاه فضای اعتمادسازی فراهم بوده نتیجه مذاکرات مثبت و خوب بوده است، جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را در این موضوع نشان داده و مذاکره کنندگان باید با در نظر گرفتن این مسائل پشت میز مذاکره بنشینند و مسئله را حل کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر طرف های مذاکره کننده شرایط ایران را نادیده بگیرند جمهوری اسلامی ایران چه اقدامی را باید صورت دهد، گفت: آنها هم ممکن است در خصوص شرایط ایران حرف هایی داشته باشند اما انتظار این است که به مسئله با حسن نیت نگاه کنند و در قالب مذاکرات حرفهایشان را مطرح کنند.

آقازاده افزود: اگر مذاکره کنندگان با حسن نیت وارد مسئله شوند به توافق دست خواهند یافت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : اگر هدف مذاکره کنندگان عنادورزی و خصومت باشد و همواره به دنبال کارشکنی و مخالفت باشند، جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط مذاکره و رفتار طرف مقابل تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد ، آنها نیز می دانند اقدام ایران فقط در حد حرف نیست و در صورت لزوم اقدام مقتضی را صورت خواهد داد.