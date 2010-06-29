به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور ادامه داد: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر آماده است تا با اعلام آماده گی هر کدام از بخشهای شهرداری تهران از قبیل ایستگاههای مترو و یا میادین میوه و تره بار، جایگزینی کیوسکهای مطبوعاتی را با طرحی نو در محل قرار دهد.

وی اظهار داشت: در طرح جدید، تمام اقلام فرهنگی کیوسکها به طور مطلوب و مشخص طبقه بندی شده تا با سهولت در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اضافه کرد: چنانچه فرهنگسراها، ایستگاههای مختلف مترو و به طور کلی تمامی اماکن شهرداری اعلام آمادگی کنند، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل خاص آماده جایگزینی کیوسکها با طرح جدید در این اماکن است.



