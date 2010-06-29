به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، نصرت کریمی صبح سه شنبه در محل تربیت بدنی ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از سوی کمیته فنی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران خدیجه قنبری به اردوی تیم ملی هاکی دعوت شده است.

نصرت کریمی ادامه داد: این ورزشکار ایلامی باید خود را به محل برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی هاکی در گچساران معرفی کنند.

این مسئول اضافه کرد: اردوی آمادگی تیم دختران هاکی جمهوری اسلامی ایران به مدت 20 روز در شهر گچساران با حضور و شرکت ورزشکاران قدرتمند استانهای مختلف کشور از جمله استان ایلام برگزار می‌شود.