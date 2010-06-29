حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در حال حاضر 280 خانه عالم در مراحل مختلف در اختیار داریم که 150 مورد ساخته شده است و در اختیار قرار دارد و بقیه نیز بین 40 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی ادامه داد: البته این خانه ها بعضا به صورت مستقل از دولت ساخته شده اند اما اگر بخواهیم در این بحث به وضعیت مطلوب برسیم و هر روحانی بتواند در یک خانه اسکان یابد و به فعالیتهای مذهبی بپردازند حداقل به هزار و 500 خانه عالم نیاز داریم.

وی اضافه کرد: باید زیر ساختهای لازم در خصوص افزایش فعالیتهای فرهنگی در منطقه ایجاد شود و با توجه به اهمیت فعالیتهای فرهنگی چهره به چهره ساخت خانه های عالم بسیار با اهمیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به فعالیتهای تبلیغاتی دشمن گفت: باید بگونه ای برنامه ریزی شود که بتوانیم فعالیتهای تبلیغاتی گسترده دشمن را خنثی کنیم و در همین راستا بیش از 50 درصد فعالیتهای بخش فرهنگی باید در این زمینه متمرکز شود.



