مصطفی عباسی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با بیان اینکه تاکنون طرحی مدون در زمینه شناخت عمیق مفاهیم قرآنی از سوی مسئولین در دانشگاه‌ها اجرا نشده است، اظهار داشت: طرح تدبر و قرآن‌شناسی به صورت کلان با هفت محور اصلی جهت تولید محتوا و ایجاد فضای قرآنی در محیط مراکز آموزش عالی کشور به اجرا می‌رسد.



وی با تأکید بر این که طرح‌های قرآنی در دانشگاه باید فعالانه باشند نه منفعلانه افزود: از مهمترین خصوصیات این طرح، مراجعه مسئولین برگزاری برنامه‌های قرآنی به دانشجو است که این نوع نگرش و تغییر دیدگاه می‌تواند به جذابیت و موفقیت اجرای طرح کمک شایانی بکند.



عباسی مقدم با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها باید به ساختارهای مفهومی توجه ویژه‌ای داشته باشد تصریح کرد: به دلیل نوظهور بودن این طرح باید فعالیت‌های گسترده‌ای در قالب جشنواره‌ها و مسابقات گوناگون صورت پذیرد و با اعلام نیاز از سوی دانشجویان، محتوای جشنواره برنامه‌ریزی و با اطلاع رسانی دقیق، فراخوان صورت می‌گیرد.



وی در ادامه تأکید کرد: در صورتی که سر فصل‌ها و موضوعات جشنواره‌های قرآنی بر اساس نیاز‌ها و دغدغه‌های جامعه باشد با اقبال عمومی روبرو خواهد ‌شد.



عباسی مقدم، پژوهش را یکی از مؤثرترین راه‌های شناخت دغدغه‌های دانشجویان در امور قرآنی دانست و بیان داشت: در راستای شناخت دغدغه‌ها از دانشجویان نظرسنجی به عمل آمد که محوریت مباحث مشخص شد و جهت مطالعات میان رشته‌ای به دانشجویان با محوریت قرآن ارائه گردید.



وی حفظ نگاه علمی به طرح‌های قرآنی را موثر دانست و افزود: جهت موفق اجرا شدن این طرح در مرحله نخست به تیم‌های قوی علمی نیاز است تا در هر قسمت برای آن محتواسازی انجام دهند.



مشاور قرآنی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها از دیگر اهداف طرح نهضت تدبر قرآنی را استفاده بیشتر از آموزه‌های وحی و توان پاسخ‌گویی به هجمه‌های فرهنگی از سوی دشمنان و سهیم شدن در تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علوم انسانی بر پایه تعالیم آسمانی عنوان کرد.



وی تصریح کرد: در طرح تدبر و قرآن شناسی با هدف توسعه آموزش مفاهیم قرآنی مباحثی مانند روخوانی و روان‌خوانی و تسلط به ترحمه و مفاهیم برای فهم بیشتر قرآن کریم با محوریت قرآن کریم انجام می‌شود.



عباسی مقدم یادآور شد: این طرح به مفهوم و تدبر قران کریم توجه ویژه‌ا‌ی دارد و در آن برنامه‌های آموزشی صوت و لحن مانند سایر طرح‌های آموزشی قرآنی گنجانده نشده است.



مشاور معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: این طرح با مشارکت دانشجویان در سطوح مختلف به صورت گسترده پیگیری و انجام می‌شود.



وی در ادامه تأکید کرد: نباید بعد از اجرای این طرح انتظار فراوانی جهت تعمیق شناخت مفاهیم قرآنی داشته باشیم، زیرا بسیاری طرح‌های موفق با گذشت زمان تأثیرات خود را در جامعه نشان می‌دهد.



عباسی مقدم با اشاره به مدت زمان اجرای این طرح گفت: طرح نهضت تدبر قرآنی در طول 5 سال صورت می‌گیرد که بعد از گذشت هر سال، میزان موفقیت و یا ناموفق بودن طرح بررسی می‌شود.



مشاور قرآنی معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: این طرح از اول مهرماه همزمان با شروع ترم تحصیلی دانشجویان آغاز و بعد از پایان سال تحصیلی عملکرد آن بررسی و به اطلاع عموم می‌رسد.