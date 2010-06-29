به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که این روزها برخی نقدهای کارشناسان ایرانی در برنامه‌های ورزشی سیما با انتقادهایی روبه‌رو شده است، شبکه پنجم سیما قصد دارد با بهره گیری از کارشناسی خارجی فضایی تازه را برنامه های ویژه جام جهانی ایجاد کند.

در همین راستا عوامل تهیه کننده برنامه جام رنگین کمان با "جرزینهو" برزیلی مذاکره کرده‌اند و از روز شنبه هفته پیش رو این کارشناس برزیلی در برنامه ورزشی شبکه تهران حضور خواهد یافت و مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را کارشناسی می کند.

جرزینهو قراراست روز جمعه هفته جاری به تهران بیاید و از روز شنبه تا پایان جام جهانی 2010 در برنامه جام رنگین کمان به عنوان کارشناس حضور یابد. رقم قرارداد شبکه پنجم سیما با این کارشناس برزیلی منتشر نشده است.

"جیرونتورا فیلهو"، ملقب به جرزینهو از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل است که با این تیم سه بار به عنوان قهرمانی جام جهانی دست یافته است. او که در پست‌های بال راست و چپ و سانتر فوروارد بازی کرده، همبازی نفراتی چون پله، کارلوس آلبرتو و ... بوده است.

این کارشناس فوتبال 65 ساله در سه فینال جام جهانی گلزنی کرده و از این حیث رکوردی جاودانه از خود برجای گذاشته است.

افتخار حضور در بین 100 بازیکن برتر قرن بیستم، نصیب جرزینهو نیز شده است. او در این رده بندی عنوان بیست و هفتم را بالاتر از زین الدین زیدان در اختیار دارد.

یکی از مهمترین رکوردهای جرزینهو گلزنی در تمام مسابقات یک جام جهانی است، رکوردی که تنها "جاست فونتن" فرانسوی و "سیدس گیگیا" اروگوئه‌ای بدان دست یافته‌اند.

"بوتافوگو" تیمی است که جرزینهو 11 سال سابقه بازی در آن را دارد و توانسته در این مدت به افتخارات زیادی با این تیم دست یابد.

جرزینهو سابقه 81 بازی برای تیم ملی برزیل را دارد و توانسته 33 بار برای این تیم گلزنی کند. او را در برزیل جانشین "گارینشا" برزگ می خوانند.

این پیرمرد 65 ساله برزیلی طی سال‌های 2003 تا 2005 سرمربی تیم ملی گابن بوده اما به دلیل ناکامی در صعود به جام جهانی 2006 از سمت خود برکنار شده است.