به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس واشقانی فراهانی ظهر سه شنبه در جریان بازدید از ستاد رسیدگی به نامه های مردمی سفر هیئت دولت به استان ایلام اظهار داشت: با توجه به انبوه نامه های دریافتی از سوی مردم استان، یک ماه برای بررسی دقیق درخواستها زمان نیاز است.

وی در ادامه افزود: تعداد زیادی از کارکنان ادارات مختلف استان به صورت دوشیفته کار رسیدگی به این نامه ها را انجام می دهند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری کار رسیدگی به درخواستهای مردمی را چهار مرحله عنوان کرد و گفت: در مرحله اول بعد از بازگشایی نامه ها آدرس نامه های مردمی بصورت دقیق کنترل و در مرحله دوم کارشناسان درخواستهای مربوط به هر دستگاه را به آن مجموعه ارجاع داده و در مرحله سوم این اطلاعات در سیستم ارتباط الکترونیکی مردم و دولت (سامد) ثبت می شود.

وی گفت: در مرحله آخر نیز دستگاههای اجرایی مسائل مطرح شده را رسیدگی می کنند.

فراهانی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی موظف هستند با توجه به آدرس و شماره تلفن هایی که در درخواست ها ذکر شده با افراد درخواست کننده تماس گرفته و نتیجه را به آنها اطلاع دهند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری تصریح کرد: دولت خود را موظف به پاسخگویی به همه درخواستها می داند و مردم برای پیگیری نامه های خود از مراجعه حضوری به دستگاه های مختلف و استانداری پرهیز کنند.