نظارت مجلس بر برنامه های اوقات فراغت/ برنامه رسانه های داخلی جذاب نیست

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش بودجه فرهنگی دولت در سال 89، امیدواریم شاخصهای فرهنگی در زمینه اوقات فراغت جوانان ارتقا یافته و بودجه مربوط به حوزه جوانان نیز نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد.

وی با تاکید بر اهمیت ساماندهی اوقات فراغت در کشور تصریح کرد: سازمان ملی جوانان وظیفه اصلی را در این زمینه برعهده دارد. البته کانون فرهنگی و هنری مساجد نیز نسبت به سالهای گذشته بودجه بیشتری دریافت کرده و جوانان بیشتری جذب این اماکن شده اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت نقش جوانان در پیشرفت و توسعه کشور تاکید کرد: ستاد ساماندهی اوقات فراغت باید به صورت جدی و فعال تری در این زمینه سیاست گذاری و برنامه ریزی کند.

نماینده مردم بویر احمد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل اینکه تعداد فراکسیونها در مجلس افزایش یافته عملا فعالیت این فراکسیونها از جمله فراکسیون جوانان محدود شده است.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس خطاب به مسئولانی که در زمینه ساماندهی اوقات فراغت فعالیت می کنند اظهار داشت: باید از موازی کاری و امور غیر ضروری پرهیز کرده و برنامه ها به گونه ای طراحی شود که دارای محتوا، جذابیت و تنوع بوده و منجر به تحول رفتاری جوانان شود تا همان طور که جوانان از این برنامه ها بهره فرهنگی و آموزشی می برند خاطره شیرینی نیز در ذهن آنها باقی بماند.

این نماینده مجلس در مورد دلایل جذب جوانان به رسانه های بیگانه افزود: عوامل مختلفی از جمله عدم مراقبتهای تربیتی خانواده ها باعث گرایش جوانان به شبکه های ماهواره ای شده است. مسئله دیگر مربوط به شرایط سنی و مسائل روحی جوانان است در واقع جوانان برای کنترل غرایز و احساسات خود جذب برخی برنامه های رسانه های بیگانه می شوند.

وی علت دیگر جذب جوانان به رسانه های بیگانه را جذاب نبودن برنامه های تولید داخل عنوان کرد و گفت: برنامه های ساخت داخل باید به گونه ای باشد که نیازهای فطری جوانان را نیز برآورده کند چرا که انسان دارای فطرت الهی بوده و لازم است برنامه ریزان فرهنگی به این مسئله توجه و برای شکوفایی استعداد جوانان برنامه ریزی کنند.