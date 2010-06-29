به گزارش خبرنگار مهر، جلال کوزه گری سرپرست فدراسیون هندبال ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری که در محل این فدراسیون برگزار شد پیش از تشریح برنامه های تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از زحمات علیرضا رحیمی رئیس پیشین این فدراسیون برای ساخت و راه اندازی تالار هندبال ایران تشکر کرد وگفت: طبق حکم سازمان شش ماه سرپرستی فدراسیون را برعهده دارم و بعد از آن زمینه برگزاری انتخابات را فراهم خواهم کرد.

تقویم فدراسیون فشرده است

وی با بیان اینکه فدراسیون هندبال تقویم فشرده ای در چند ماه آینده پیش رو دارد افزود: رقابتهای باشگاهی آسیا مهرماه بر روند برنامه ریزی تیم بزرگسالان تاثیر گذار است . در حالیکه باید تمام بازیکنان تیم ملی از تیرماه تا بازیهای آسیایی گوانگژو در اختیار ما قرار بگیرند در تلاشیم تا با هماهنگی با دو باشگاه ذوب آهن و فولاد طوری برنامه ریزی کنیم که تیم ملی و باشگاهی ما در این دو رقابت مهم ضربه نبینند.

زمان کم است

کوزه گری بیان کرد: ما هم دوست داریم که تدارکات بهتری برای تیم های نوجوانان و جوانان داشته باشیم اما زمان کمی در اختیار ما است اما این به این معنی نیست که از نظر فنی با تیم کار نشده بلکه در این موقعیت هر تیمی نیاز به مسابقه تدارکاتی بیشتر دارد که ما زمان کافی در اختیار نداریم.

شانس کسب سهمیه جهانی در نوجوانان را داریم

وی در مورد شانس زیاد تیم نوجوانان در کسب سهمیه رقابتهای جهانی در امارات گفت: نوجوانان با دل وجان کار می کنند و این طبیعی است که در مدت زمان کم انتظار چندانی نباید از آنها داشته باشیم اما امیدواریم که با در نظر گرفتن دادن 4 سهمیه رقابتهای جهانی آرژانتین در مسابقات قهرمانی آسیا (امارات- تیرماه 89) بتوانیم سهمیه جهانی را بدست بیاوریم.

به کسب مقام در تهران خوشبین هستیم

کوزه گری با اشاره به اینکه اردوهای سه رده سنی تیم های ملی هندبال همزمان با هم در تهران برگزار می شود خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده تا در این فرصت کم و زمان کوتاه به ناچار این طور برنامه ریزی کرده و بازیهای تدارکاتی تیم های نوجوانان وجوانان را در داخل برگزار کنیم. در همین راستا تیم جوانان اواخر تیرماه در یک تورنمنت چندجانبه داخلی در مشهد مسابقه خواهد داد.

وی با بیان اینکه ما امیدواریم در رقابتهای جوانان در تهران حداقل جژء سه تیم قرار بگیریم گفت: به کسب مقام در تهران خوشبین هستیم و تمام تلاش ما برای همین است.

کوزه گری به برنامه های فدراسیون برای میزبانی رقابتهای جوانان آسیا در تهران اشاره کرد و افزود: تمام کارهای میزبانی از ورود تیم ها تا اسکان وتغذیه و تمرین و ترانسفر تیم ها را به یک شرکت خصوصی سپرده ایم و تنها کارهای فنی برعهده فدراسیون است. به هر حال امیدواریم مشکل خاصی پیش نیامده و میزبان خوبی برای این رقابتها باشیم.

پیش بینی نتیجه در گوانگژو از سوی "ماچک" زود است

وی به برنامه تیم ملی بزرگسالان برای حضور موفق در گوانگژو اشاره کرد و گفت: با حضور "ماچک" از اسلوونی دومین اردوی تیم بزرگسالان امروز به پایان می رسد. این مربی در آسیا کار کرده که خود این مسئله فاکتور مهمی برای انتخاب ما بود. این مربی اسلوونیایی شناخت خوبی از تیم ما دارد.

سرپرست فدراسیون هندبال تاکید کرد:"ماچک" چند هفته ای است وارد ایران شده و هنوز در مرحله شناخت از بازیکنان قرار دارد وهنوز زود است که بتواند در مورد کسب نتیجه در گوانگژو نظر دهد. دیگر تیم های آسیایی از ما جلوتر هستند و تنها امیدواریم با تلاش بیشتر بتوانیم مقام دوره قبل خود را حفظ کنیم.

فدراسیون کانون بازنشستگی نیست!

سرپرست فدراسیون هندبال ایران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه با انتصاب های جدید جمع بازنشستگان در فدراسیون تکمیل شده است با بیان اینکه به هیچ عنوان فدراسیون کانون بازنشستگی نیست، گفت: بحث بازنشستگی نیست بلکه کارآیی نفرات مهم است. امروز در تمام فدراسیون ها شاهد حضور چنین افرادی هستیم و اگر قرار باشد به ما ایراد وارد شود پس تمام این نفرات باید از همه فدراسیون ها بروند. در بحث بازنشسته ها با اجازه سازمان تربیت بدنی منع قانونی وجود ندارد و تنها منع قانونی در خصوص دوشغله ها است.

همسر "ماچک" به تیم بانوان کمک می کند

سرپرست فدراسیون هندبال در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص وضعیت تیم بانوان برای حضور در گوانگژو گفت: "ماچک" 26 تیرماه به مرخصی رفته و در بازگشت همسر خود را که یکی از مربیان هندبال است برای پیوستن به کادر فنی تیم ملی بانوان به ایران می آورد. بانوان هندبالیست تا گوانگژو سه دیدار تدارکاتی داشته و بعد از بازیهای آسیایی هم به رقابتهای قهرمانی آسیا در قزاقستان اعزام می شوند.

تیم هندبال نوجوانان ایران جمعه هفته جاری - 11 تیرماه - برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی راهی ابوظبی امارات می شود. تیم جوانان ایران هم مردادماه در رقابتهای قهرمانی آسیا در تهران به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

نشست خبری سرپرست فدراسیون هندبال با حضور کادر فنی سه تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و همراه با پرسش و پاسخ خبرنگاران همراه بود.