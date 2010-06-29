به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن صبح امروز"سه شنبه" در نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اقدامات انجام شده برای تشکیل استان البرز گفت: هم اکنون کمیته ویژه ای برای مطالعه و بررسی اقدامات اجرایی برای تشکیل استان البرز ایجاد شده که برنامه های این کمیته شامل تبدیل ادارات شهرستانی به ادارات کل، تغییر ساختار اجرایی و مدیریت ادارات در شهرهای کرج، نظر آباد و ساوجبلاغ، جلوگیری از نقل و انتقال نیروها و امکانات تا قبل از ابلاغ وزارت کشور، انتقال مدیریت پروژه ها و بودجه و اعتبارات استانی در شهرستانهای استان البرز به استاندار جدید و... است.

وی گفت: با جدا شدن شهرها و بخشهای تابعه استان البرز از تهران بار مدیریت استان تهران کمی سبکتر شده و بیشتر می توانیم به چالشهای استان تهران رسیدگی کنیم.

کارکنان دولتی متقاضی خروج از تهران تا پایان تیرماه تعیین تکلیف می شوند

تمدن در ادامه افزود: تا کنون 15 هزار نفر از کارکنان دولتی در استان تهران در سایت معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری برای خروج از تهران ثبت نام کرده اند که از این تعداد یکهزار و 18 نفر کارکنان دولتی ادارات استان تهران و الباقی کارکنان وزارتخانه ها هستند.

وی گفت: تقاضای خروج کارکنان وزارتخانه ها به استانداری مربوط نبوده و توسط کارگروهی در هر وزارتخانه رسیدگی می شود ولی در مورد متقاضیان شاغل در ادارات استان تهران بررسی نحوه انتقال توسط کارگروه ویژه ای در استانداری آغاز شده و تا پایان تیرماه سال جاری شرایط خروج از تهران برای متقاضیان مهیا می شود.

یک سال پس از ثبت نام مسکن مهر را تحویل می دهیم

استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که چرا مسکن مهر هیچ تاثیری در افزایش قیمت مسکن در تهران نداشته است گفت: این اظهار نظر اشتباه است زیرا تا پایان سال 90 تمامی متقاضیان مسکن مهر استان تهران صاحب خانه می شوند.

وی گفت: تعداد متقاضیان مسکن مهر در تهران 160 هزار نفر هستند در حالی که 230 هزار مسکن مهر در حال ساخت است و استانداری تهران اعلام می کند هر متقاضی پس از ثبت نام یکسال دیگر می تواند مسکن خود را تحویل بگیرد و این روند در سالهای آینده قیمت مسکن را تثبیت کرده و خواب را بر چشم سودجویان زمین و مسکن حرام می کند.

تمدن در مورد مشارکت بخش خارجی در ساخت مسکن مهر تهران گفت: هم اکنون شرکتهای ترکیه ای و کره ای در ساخت مسکن مهر در شهرهای جدید پرند و هشتگرد کار خود را آغاز کرده اند و استان تهران در میان استانهای بزرگ کشور رتبه نخست را در پیشرفت پروژه مسکن مهر به خود اختصاص داده است.

خبرنگاران مدارس متخلف را در هنگام ثبت نام معرفی کنند

استاندار تهران در این نشست خبری با اشاره به آغاز ثبت نام مدارس دولتی گفت: بر اساس قانون و مصوبات دولت مدارس هنگام ثبت نام حق اخذ شهریه اجباری از والدین را ندارند.

وی گفت: از تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در هنگام ثبت نام مدارس، روابط عمومی استانداری را مطلع کنند تا با مدیران متخلف برخورد شود.

آغاز ذخیره مواد پروتئینی ماه مبارک رمضان

تمدن از آغاز ذخیره مواد پروتئینی برای ماه مبارک رمضان و تنظیم بازار خبرداد و افزود: گوشت سفید و قرمز برای ماه مبارک رمضان خریداری و ذخیره شده است تا در این ماه با افزایش قیمت گوشت مواجه نشویم.

مبارزه با عاملان عرضه و مصرف کننده گان مواد مخدر جدید

استاندار تهران با اشاره به عرضه مواد مخدر جدید در سطح کشور و استان تهران گفت: پیش از این شناخت صحیحی از مواد جدید در دست نبود و قانون هم ابزاری برای مقابله با این مواد در اختیار مجریان قانون قرار نداده بود ولی در سال جاری و با تصویب قانون به زودی طرح مبارزه با عرضه کنندگان و مصرف کننده گان مواد مخدر جدید در استان تهران آغاز می شود.

قیمت گوشت کاهش می یابد

تمدن از کاهش قیمت گوشت تا چند هفته دیگر در سطح استان تهران خبر داد و افزود: 9 مکان عرضه مستقیم گوشت در استان تهران پیش بینی شده و با تقویت بخش عرضه گوشت در فروشگاههای شهروند و ایرانیان روند افزایش قیمت گوشت را متوقف می کنیم.

وی گفت: سودجویان پس از اعلام تب برفکی به افزایش قیمت گوشت دامن زدند که با صدور مجوز واردات گوشت از چهار کشور به ایران این مشکل به زودی برطرف می شود.

استاندار تهران افزود: گوشت یکی از غذاهای اصلی مردم محسوب می شود و هر مدیری که در عرضه این ماده پروتئینی کوتاهی و سهل انگاری کند تعدیل و اخراج می شود.