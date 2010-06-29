محمود بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طرح سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان هم اکنون در استان کرمان و در مناطق مختلف درحال انجام است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در تعیین سلامت دانش آموزان و برنامه ریزی در خصوص افزایش سطح سلامت این قشر گفت: این طرح با هدف تشخیص به موقع بیماری و پیشگیری از معلولیت و جایگزینی صحیح دانش آموزان انجام می شود.

مدیرآموزش و پرورش کرمان با اشاره به اینکه در سال جاری 44 هزار دانش اموز تحت پوشش قرار می گیرند، اضافه کرد: این طرح در 29 پایگاه در مناطق مختلف استان کرمان انجام می شود.

بنی اسد افزود: در مرحله اول طرح غربالگری دانش آموزان قبل از ثبت نام انجام می شود و درمرحله دوم موارد مشکوک به صورت رایگان درمان می شوند.

وی گفت: این طرح هم اکنون در کرمان، سیرجان، رفسنجان، انار و زرند در حال انجام است و به تناوب در رابر، فاریاب، پابدانا، فهرج نیز آغاز می شود و در فاز بعد طرح در همه مناطق استان کرمان اجرایی می شود.

وی اضافه کرد: در کرمان پنج پایگاه در مدرسه سلمان فارسی در خیابان بهمنیار، مدرسه شهید توکلی در خیابان کار، مدرسه امید فردا در خیابان مالک اشتر صبحها و در مدرسه رضویه واقع در خیابان شهید رجایی در زمان عصر آماده خدمات دهی به دانش آموزان می باشد.