رقابت برای خرید سهام سایپا به ششمین روز موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت برای خرید بلوک 18 درصدی سهام سایپا با پایان وقت معاملات امروز سه شنبه به ششمین روز کشیده شد. امروز سه رقیب وارد سامانه معاملاتی بورس شدندو برای خرید این سهام به رقابت پرداختند.

هر سهم این شرکت در جریان پنجمین روز رقابت به قیمت 3 هزارو 376 ریال رسید که فردا ادامه رقابت از همین قیمت آغاز خواهد شد. سه کارگزاری ملی، عمران فارس و راهنمای سرمایه‌گذاران برای خرید سهام این شرکت رقابت کردند.

قیمت هر سهم سایپا دیروز به 3 هزارو 325 ریال رسیده بود، تاکنون نیز قیمت هر سهم 193 ریال افزایش یافته است.

این در حالی است که تکلیف بلوک 18 درصدی سهام ایران‌خودرو روز گذشته در پنجمین روز رقابت مشخص شد و شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو موفق به خریداری سهام این شرکت شد.