حسام عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: همچنین در سال گذشته این سازمان در 270 مورد مناقصات و معاملات دولتی حضور یافت و از ابتدای سال جاری نیز در 91 مناقصه و مزایده دولتی حضور یافته است.

وی وظایف اصلی سازمان بازرسی را نظارت بر حسن اجرای قانون توسط دستگاههای دولتی عنوان کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 19 مناقصه به ارزش نزدیک به دو میلیارد و 400میلیون تومان در استان ابطال شد.

عشقی بیان کرد: همچنین 16 میلیون و 500هزار تومان مزایده دولتی در سال گذشته ابطال شده است.

وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 10 مناقصه یک مرحله ای و دو مناقصه دو مرحله ای به میزان 9 میلیارد و 132 میلیون تومان در استان به دلیل مشکلات شکلی یا ماهیتی ابطال شده است.