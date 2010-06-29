به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد، 48 طرح با 90 میلیارد ریال در سال قبل در هفته صنعت و معدن به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: همچنین 12 طرح نیز با 33 میلیارد ریال اعتبار در شهرکها و نواحی صنعتی استان کلنگ زنی شد.

وی به روند روبه رشد ایجاد زیرساختهای صنعتی در استان اشاره و اضافه کرد: تاکنون توانستیم مصوبه ایجاد ناحیه صنعتی کلاله به مساحت چهار هکتار را بگیریم.

پورنبوی بیان داشت: تاکنون عملیات طراحی این ناحیه انجام شد و تامین آب و برق آن در دستور برنامه است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان به طرح منطقه ویژه اقتصادی اترک اشاره و اضافه کرد: اجرای این طرح از سال گذشته آغاز و مطالعات امکان سنجی آن انجام شده است.

وی گفت: پیشرفت فیزیکی اجرای این طرح مطلوب است و عملایت خاکی و زهکشی آن انجام شد و با مجوز امور آب استان باید نسبتب ه فر چاه اقدام شود.

گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.