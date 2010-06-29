به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی در نشست خبری امروز سه شنبه با اشاره به ایجاد 39 کانون هماهنگی دانش و صنعت در کشور افزود: تا کنون در خصوص ارتباط دانش و صنعت بحثهای تئوری می شد ولی معاونت علمی با راه اندازی این کانونها در این زمینه وارد فاز عملیاتی شد.

وی با تاکید بر اینکه در این کانونها، صنایع متوسط هدفگذاری شد گفت: به منظور افزایش کیفیت فعالیتهای این کانونها اقدام به برگزاری همایش سراسری کانونهای هماهنگی دانش و صنعت می شود. این همایش با حضور پارکهای علم و فناوری، شرکتهای دانش بنیان، صادرکنندگان یک کالای خاص و محققان و دانشگاهیان روز پنج شنبه 10 تیر ماه در سالن اجلاس برگزار می شود.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به برنامه های این همایش اشاره و خاطر نشان کرد: در این همایش سه پانل در خصوص ساختار آیین نامه کانون و ابزارهای حمایتی غیرمالی بحث و بررسی می شود.

وی بررسی عملکرد مراکز رشد و پارکها را از دیگر موضوعات این پانل ها نام برد و یادآور شد: در سال 87 به میزان 150 میلیارد ریال و در سال 88، 190 میلیارد ریال از مراکز رشد حمایت شد که در این همایش به بررسی عملکرد پارکها و مراکز رشد پرداخته خواهد شد.

سالارآملی با اشاره به اهمیت و جایگاه کانونهای دانش و صنعت در کشور اضافه کرد: در این راستا هر یک از کانونهای هماهنگی دانش و صنعت برنامه هایی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان به کانون هماهنگی کامپوزیت اشاره کرد که طبق برنامه این کانون قرار است در آینده سرانه استفاده از مواد کامپوزیتی در ایران به سرانه کشورهای اروپایی برسد.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین به کانون هماهنگی توت فرنگی اشاره کرد و یادآور شد: این کانون در کردستان راه اندازی شد و مقرر شد تا با همکاری دانشگاههای این استان در زمینه های واریته های توت فرنگی تحقیقاتی صورت گیرد. ضمن آنکه نسبت به ایجاد 30 سردخانه در کنار مزارع توت فرنگی اقدام شود.