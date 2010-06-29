دستگاههای اجرایی استان مرکزی خود را با برنامه های آموزش و پرورش تطبیق دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سیف الله کریم زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک افزود: برخی از ساختمان های همجوار با مدارس دخترانه بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی به دلیل ساخت و سازها به داخل این مدارس مشرف شده اند که این موضوع مشکلاتی را برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: نباید با اجازه ساخت و سازهای بلند مرتبه و بدون در نظر گرفتن حریم مدارس دخترانه اجازه ساخت به افراد داده شود زیرا با این ساخت و سازها امکان مشرف بودن نامحرمان به مدارس دخترانه وجود دارد که در این زمینه از آموزش و پرورش در این ساخت و سازها باید نظر خواهی لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها خواهان تطبیق آموزش و پرورش با خود هستند و نگاه مناسبی به این مجموعه ندارند بیان داشت: آموزش و پرورش رکناساسی در تربیت و سازندگی کشور محسوب می شود و در این راستا برای انجام کامل و مناسب وظایف محوله به این سازماتن همه دستگاهها و مدیران باید با تطبیق خود با شرایط آموزش و پرورش نسبت به همکاری با این سازمان اقدام لازم را به انجام برسانند.

کریم زاده با بیان اینکه درآمدهای آموزش و پرورش استان به دلیل همکاری نکردن دستگاه هایی که از این سازمان خدمات دریافت می کنند به شدت کاهش یافته است اظهار داشت: هم اینک بسیاری از اماکنی که از سوی آموزش و پرورش دزر اختیار دستگاه ها قرار گرفته است از سوی دستگاههایی که از آن بهره برداری می کنند به صورت رایگان مورد استفاده قرار گرفته است که این موضوع سبب وارد شدن هزینه های بسیاری به این سازمان شده است که باید با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب دیون و بدهی دستگاه های بهره بردار از این اماکن به حساب آموزش و پرورش واریز شود.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی نیز گفت: دستگاه هایی که مشمول نظام هماهنگ پرداخت هستند باید نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به استفاده ازاماکن آموزش و پرورش اقدام کنند و آموزش و پروذش نیز باید با مشخص کردن میزان بدهی هر دستگاه موضوع را بهاستانداری برای تعیین تکلیف نهایی آن اعلام کند.

محمدرضا عاشوری افزود: دستگاه های بهره بردار از اماکن آموزشی که مشمول نظام هماهنگ پرداخت نیستند نیز باید از سوی آموزش و پرورش با لیست مشخص از میزان بدهی های آنان اعلامشود تا با رایزنی با مدیران این دستگاه ها نسبت به وصول مطالبات آموزش و پرورش از سوی آنان اقدام شود.