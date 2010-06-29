به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی قبل از ظهر سه‌شنبه در دیدار جمعی از مسئولان عمرانی استان قم طی سخنانی با تأکید بر جایگاه ویژه شهر قم گفت: اجرای پروژه‌های حمل و نقل شهری در این استان تنها برای آسان سازی حمل و نقل در شهر نیست.



وی ادامه داد: توجه به اینکه قم شهری مذهبی بوده و در زمینه فرهنگی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد باید در عمران و آبادانی این شهر نیز مورد توجه باشد.



سعیدی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه قطارشهری و منوریل در قم بیان داشت: باید در انجام پروژه‌های عمرانی در قم به نظرات مردم نیز توجه داشت زیرا در برخی مواقع نظرات ارائه شده توسط مردم دارای نکات ارزشمندی است که توجه به آن در پیشرفت کارها تأثیر بسزایی دارد.



وی در ادامه عنوان داشت: باتوجه به نگاهی که به شهر قم وجود دارد، اجرای کارهای عمرانی در این شهر با نوعی دلهره همراه بوده است که همین امر باعث شده تا شهر قم در این زمینه با نوعی عقب ماندگی مواجه شود که باید به این مشکل توجه و آن را مرتفع ساخت.



امام جمعه قم در پایان با تأکید بر اینکه باید در انجام کارها با مطالعه و تدبیر وارد میدان شد، تصریح کرد: پس از برنامه‌ریزی‌های لازم و جمع‌بندی نظرات با توکل و اخلاص باید کار را آغاز کرد و پس از این مرحله نباید به نظرات دیگران توجه کرد زیرا این امر باعث ایجاد مشکل در مسیر کارها می‌شود.