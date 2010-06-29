به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با اعلام آغاز آزمایشی طرح کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک از سوم خرداد سال جاری، اظهار داشت: باتوجه به هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های دست اندرکار این طرح پس از هفت هفته اجرای آزمایشی رسماً از 20 تیر جاری آغاز می‌شود.

وی سیستم مورد استفاده در کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک تهران را سامانه قرائت خودکار پلاک خودرو مبتنی بر فناوری پردازش تصویر اعلام کرد و افزود: با مهیا شدن زمینه لازم به منظور اجرای کامل این سیستم، در حال حاضر 104 معبر ورودی محدوده طرح ترافیک تحت پوشش دوربین‌های خودکار پلاک‌خوان قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با آغاز رسمی اجرای این طرح تعداد خودروهای متخلف از حدود 170 هزار دستگاه در حال حاضر به حدود 10 هزار دستگاه پس از اجرای طرح کاهش پیدا کند، تصریح کرد: این انتظار وجود دارد تا با کمک مأموران راهنمایی و رانندگی امکان دستیابی به پوشش صد درصدی خودروهای ورودی و در حال تردد در محدوده فراهم شود.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی راهور تهران بزرگ نیز در این نشست تعیین محدوده طرح ترافیک را گام نخست دانست و اظهار کرد: از آن مهمتر امکان اعمال دقیق قانون بر مرزهای محدوده و ضمانت اجرایی آن است که با اجرای طرح کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک تا درصد بالایی تحقق پیدا می‌کند.

سرهنگ سعید اسماعیلی ادامه داد: با آغاز رسمی این طرح و کنترل تمامی معابر ورودی به محدوده طرح ترافیک و نیز حرکت مستمر خودروهای مجهز به دوربین‌های پلاک‌خوان سیار انتظار می‌رود محدوده مذکور به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، از سوم خرداد سال جاری که طرح کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک به طور آزمایشی به اجرا درآمده برگه‌های جریمه به صورت ارشادی و صرفاً برای آگاهی رانندگان متخلف به در منازل ایشان ارسال می‌شود اما از بیستم تیر جاری که این طرح رسماً آغاز به کار می‌کند برگه‌های جریمه به صورت قطعی و برای پرداخت مبلغ مندرج به نشانی رانندگانی که مرتکب تخلف ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک می‌شوند ارسال می شود.

