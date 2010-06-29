اختلاف افکنی عامل محرومیت در استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار مرکز توسعه کارآفرینی کمیته امداد استان مرکزی در شهراب تفرش افزود: در استان مرکزی به دنبال اختلاف افکنی نیستیم و تلاش داریم با کار و برنامه ریزی مدون نسبت به توسعه متوازن استان در بخشهای مختلف اقدام شود و در این راستا مردم نیز باید با بی توجهی به شایعات و دروغ پراکنی ها به گونه ای عمل کنند که مسئولان را در اجرای برنامه ها یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه مسئولان در استان مرکزی مبارزه با فساد و رشوه گیری است، بیان داشت: مسئولان استان مرکزی تلاش دارند با خدمت صادقانه به گونه ای عمل کنند که انتظارات مردم از دولت و نظام اسلامی بیش از گذشته برآورده شود.

شعبانی فرد با بیان اینکه باید در میان مردم امید و نشاط ایجاد کرد، اظهار داشت: مسئولان شهری باید با ایجاد فضای نشاط و امید به گونه ای عمل کنند که شادابی و نشاط در شهرها و مردم در مناطق مختلف ایجاد شود و در این راستا زیبا سازی شهرها، رسیدگی به مبلمان شهری، ایجاد فضای سبز، نورپردازی اماکن و مساجد می توند نقش موثری در این زمینه ایفا کند.

جدا شدن فراهان از استان مرکزی ضرری متوجه مردم نخواهد کرد

استاندار مرکزی در ادامه با رد برخی شایعات درشهرستان تفرش گفت: جدا شدن فراهان از شهرستان تفرش هیچگونه ضرری را متوجه مردم تفرش نخواهد کرد چرا که با جدا شدن فراهان ازاین شهرستان، اعتبارات و بودجه های در نظر گرفته شده تفرش افزایش خواهد یافت و منافع آن علاوه بر مردم این شهرستان به استان مرکزی نیز خواهد رسید و نباید نگرانی در این زمینه برای مردم ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه شهرستان تفرش دارای جایگاه رفیعی در میان مسئولان استان مرکزی است، اظهار داشت: باید خواست های به حق مردم در رسیدگی و تامین نیازهای آنان مورد توجه قرار گیرد و این خواست ها در مسیر درست هدایت شود تا انحرافی در روند ارائه خدمت به مردم از سوی برخی از افراد سودجو ایجاد نشود.

شعبانی فرد با رد هرگونه انتزاع بخش ها و روستاهای تفرش از این شهرستان بر ضرورت ارتقای برخی از مناطق و دهستان های تفرش به بخش تاکید کرد و افزود: بر اساس درخواست های مردم تلاش می شود با بررسی موضوع و درخواست های مردمی برای ارتقای دهستان کوه پناه به بخش پس از تعیین حدود تقریبی این مناطق اقدام شود.

وی تاکید کرد: دهستان کوه پناه و منطقه شهراب متعلق به شهرستان تفرش است و با تدابیر اتخاد شده پس از بررسی شرایط مورد نیاز با نظر مساعد نسبت به ارتقای این بخش اقدام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در استان مرکزی برای رفع محرومیت ها و ایجاد اشتغال بیان داشت: در سند راهبردی استان مرکزی به منظور ایجاد اشتغال برنامه های ارزنده ای تدوین شده است و سهم هر شهرستان نیز در این زمینه مشخص شده است که به تدریج نسبت به اجرای این برنامه ها در مناطق مختلف استان اقدام خواهد شد.

18 هزار و 150 نفر سهم استان مرکزی از سند اشتغال کشور

به گفته شعبانی فرد، در سند اشتغال کشور از یک میلیون و 100 هزار فرصت شغلی قابل اجرا در سال جاری سهم استان مرکزی 18 هزار و 150 نفر است که برای ایجاد و تحقق این میزان اشتغال سهم بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و خدماتی با برش های شهرستانی مشخص شده است که فرمانداران در راستای اجرای اهداف تعیین شده باید نسبت به جذب سرمایه گذار و زمینه سازی در این حوزه اقدام کنند.

استاندار مرکزی بر ضرورت استفاده ازفناوریهای نوین برای ایجاد اشتغال پایدار و موثر در استان تاکید کرد و گفت: باید از تکنولوژی و سرمایه به نحوی در ایجاد اشتغال استفاده کرد که این سرمایه گذاریها منجر به اشتغال پایدار، تولید پایدار و سرمایه گذاری پایدار شود تا از مزیتهای این سرمایه گذاریها بهره بردری بیشتری صورت گیرد.

وی با یادآوری اینکه در بسیاری از روستاها و مناطق با وجود ایجاد زیرساختهای اولیه برای زندگی افراد از این مناطق مهاجرت کرده اند، بیان داشت: با وجود اینکه در بسیاری از مناطق زیر ساختهای اولیه برای زندگی ایجاد شده است به دلیل نبود کار برای افراد بسیاری از مردم از این مناطق مهاجرت کرده اند که به منظور حفظ جمعیت در مناطق روستایی باید همزمان با ایجاد زیر ساختهای اولیه زندگی، باید نسبت به ایجاد اشتغال در این مناطق اقدام شود که در این راستا کمیته امداد اقدامات مناسبی را در مناطق روستایی به انجام رسانده است.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در استان برای بهبود وضعیت روستاها و معیشت روستائیان در اظهار داشت: به منظور رفع محرومیت ها و کاهش دغدغه های مسئولان و مردم در مناطق مختلف استان باید شوراهای توسعه شهرستان در فرمانداری ها فعالیت خود را آغاز کنند و در این شوراها به صورت فوری نسبت به برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاران و راهکارهای توسعه و اشتغال اقدام شود.

وی با تاکید بر رسیدگی و توجه به وضعیت فرهنگی، به نزدیکی سفر دولت به استان مرکزی و رویکرد فرهنگی این سفر اشاره و خاطرنشان کرد: تا دو ماه آینده در راستای تدوین اسناد شهرستانی اشتغال و توسعه باید اسناد توسعه فرهنگی در شهرستان های استان نیز تدوین و برای بررسی با نگاه به مزیت های منطقه ای به مرحله اجرا درآید و در این زمینه باید از نظرات کارشناسان و متخصصان در بخش های مختلف نیز بهره گیری کرد.

استاندار مرکزی به موقعیت دانشگاهی موجود در استان مرکزی و شهرستان تفرش اشاره کرد و گفت: در کنار تربیت نیروهای متخصص باید برای این نیروها و جوانان تحصیلکرده در استان اشتغال لازم و مناسب نیز ایجاد شود که برای اجرایی کردن این موضوع باید مهارت های لازم برای آماده سازی آنان برای ورود به بازار کار خصوصا در روستاهای استان فراهم شود که در این راستا ایجاد مجتمع های کارآفرینی و توسعه کسب و کار در مناطق روستایی می تواند این خلا را جبران کند.

جاده ساوه به تفرش عامل خروج تفرش از بن بست است

وی بن بست بودن شهرستان تفرش را به دلیل محصور شدن آن در میان کوه ها از مشکلات موجود تفرش برشمرد و بیان داشت: به منظور خارج کردن این شهرستان از بن بست موجود ایجاد راه ساوه به تفرش در دستور کار مسئولان قرار دارد ولی برای اجرای این پروژه میلیارد ها تومان اعتبار و صبوری مردم نیاز است تا زمینه های لازم برای بهبود وضعیت تفرش فراهم شود.

شعبانی فرد با اشاره به ضرورت استفاده از امکانات موجود در مناطق مختلف استان خصوصا در شهرستان تفرش برای توسعه استان مرکزی اظهار داشت: هم اینک در بخش های مختلف استان مرکزی خصوصا در روستاها اماکن بلااستفاده بسیاری شناسایی شده است که می توان با واگذاری این اماکن بدون استفاده به بخش های مولد و تبدیل این مراکز به مجتمع های کارآفرینی و کسب و کار زمینه را برای بهره برداری روستائیان از امکانات ایجاد شده فراهم کرد.

وی با قدردانی از خدمات ارائه شده از سوی کمیته امداد به روستائیان یادآور شد: کمیته امداد در توانمند سازی روستائیان از موفقیت های بسیاری برخوردار بوده است چرا که این نهاد موفق شده است در راستای توانمند سازی روستائیان از استعدادهای نهفته خانوارهای تحت پوشش به بهترین شکل استتفاده کرده و ن را باروز کند.

استاندار مرکزی گفت: ایجاد مجتمع های کسب و کار و کارآفرینی در روستاها سبب افزایش مهارت های روستائیان شده است که به این دلیل می توان نسبت به توسعه مشاغل خانگی در مراکزی که توسط این نهاد در روستاها احداث شده است امیدوار بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی نیز گفت: مرکز رشد و توسعه کارآفرینی روستای شهراب در چهار هزار و 500 متر عرصه ایجاد شده است که برای تجهیز و بازسازی ساختمان آن بیش از 30 میلیون تومان از اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

محسن ولیئی افزود: در این مرکز که با هدف شناسایی افراد مستعد و ارائه آموزش های رایگان به کارآموزان در رشته های صنایع دستی، رنگ کاری، نجاری و خیاطی به صورت همزمان به 100 متقاضی دریافت این آموزش ها ارائه خواهد شد که در صورت استقبال این رشته ها توسعه خواهد یافت.

136 هزار نفر زیر نظر کمیته امداد استان مرکزی هستند

وی اضافه کرد: هم اینک 90 هزار نفر به صورت مستقیم و 46 هزار نفر به صورت موردی از خدمات حمایتی کمیته امداد در استان مرکزی بهره مند هستند که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته و بر اساس سند برنامه پنجم توسعه توانمند سازی مددجویان تحت پوشش این نهاد از اولویت های کاری در کمیته امداد است که توسعه مراکز کارآفرینی و کسب و کار در دستور کار قرار دارد.

ولیئی با بیان اینکه به منظور توانمند سازی روستائیان ایجاد 17هزار فرصت شغلی در روستاها هدفگذاری شده است، اظهار داشت: بر این اساس ایجاد هشت هزار فرصت شغلی به کمیته امداد واگذار شده است که در این راستا اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی ایجاد کارگاههای تجمعی، ایجاد مجتمع های خدماتی و تولیدی و نیز توانمند سازی و کاریابی برای مددجویان کمیته امداد را از مهمترین برنامه های این نهاد در استان مرکزی دانست و گفت: در راستای برنامه های کلان کمیته امداد در شهر اراک مرکز رشد و توسعه کارآفرینی با 95 درصد پیشرفت، یک مرکز در شهرستان خمین و یک مرکز در شهرستان ساوه در حال اجراست که انتظار می رود در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال جاری 10 مرکز دیگر نیز به این تعداد افزوده شود.

به گفته وی، در توسعه این مراکز در مناطق روستایی 26 ساختمان بالااستفاده دولتی شناسایی شده است که در صورت تامین اعتبار برای تجهیز و بازسازی، این مراکز نیز در مناطق روستایی ایجاد خواهد شد که با ایجاد آن زمینه برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها فراهم می شود.

ولیئی در ادامه با اشاره به ضرورت حرفه آموزی به دانش آموزان این نهاد در استان مرکزی گفت: هم اینک 10 هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد استان هستند که از این تعداد سه هزار دانش آموز در مقطع دبیرستان تحصیل می کنند که برای آموزش حرفه های مناسب به آنان کمیته امداد آمادگی لازم را دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به مصوبات دور دوم سفر دولت به استان مرکزی از اجرای طرح مطالعاتی اشتغال دختران روستایی از سوی کمیته امداد خبر داد و گفت: در دور دوم سفر دولت به استان مرکزی مقرر شد اداره کار طرح مطالعاتی اشتغال دختران را به انجام برساند که اداره کار این طرح را به کمیته امداد واگذار کرد که بر اساس مطالعات صورت گرفته با پدیده هفت هزار دختر فاقد شغل و امکان ازدواج در روستاهای استان روبه رو شده ایم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اجرای این طرح مطالعاتی از سوی کمیته امداد تاکنون به این نهاد اعتبار 60 میلیون تومانی مربوط به این مطالعه پرداخت نشده است که با وجود اجرای این طرح برای اولین بار در کشور می طلبد اعتبار آن نیز به این نهاد پرداخت شود.

ولیئی گفت: مددجویان تحت پوشش این نهاد در سال دو هزار متر مربع فرش و 3.5 درصد از مواد پروتئینی استان را 85 هزار راس دام سبک و سنگین تولید می کنند.

