عوارض نور آفتاب برای چشم کودکان 10 برابر چشم بزرگسالان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم جعفرزاده پور افزود: شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه دلیل بی‌توجهی والدین به این امر است.

وی گفت: در حال حاضر خانواده‌ها استفاده از عینک آفتابی برای کودکان را تنها به عنوان یک وسیله تزئینی دانسته و بعضا با تهیه عینکهای آفتابی غیراستاندارد برای کودکان، مشکلات و عوارض بیشتری را برای سیستم بینایی بچه ها ایجاد می‌کنند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: برخلاف تصور برخی خانواده‌ ها، عینکهای آفتابی یا طبی که والدین کودک استفاده می‌کنند نمی‌تواند تنها با ابعاد کوچکتر برای کودک مورد استفاده قرار گیرد بلکه کودکان نیازهای خاص خود را داشته و می‌بایست برای برطرف کردن مشکل بینایی آنها در انتخاب فریم و عدسی تصحیح کننده و حتی روند ساخت آنها توجه ویژه به عمل آمده و والدین برای بررسی مشکل بینایی فرزندان خون و همچنین تهیه عینکهای آفتابی مناسب به مراکز مجاز که دارای مجوز از وزارت بهداشت هستند مراجعه کنند تا از ایجاد مشکلات آتی و تشدید بیماری آنها جلوگیری به عمل آید.

جعفرزاده پور همچنین به محورهای سیزدهمین کنگره سراسری اپتومتری ایران شامل آشنایی با آزمونهای پاراکلینیکی جهت تشخیص و ارزیابی مشکلات بینایی بیماران، جدیدترین روشهای درمان کم بینایان، کانتکت لنز، روشهای جدید ساخت و ارائه عینکهای طبی و آفتابی اشاره کرد و افزود: این کنگره از 29 تا 31 شهریور 89 با حضور اندیشمندان و اساتید علوم بینایی در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار خواهد شد.