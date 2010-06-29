علیرضا ضیغمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سهم سوخت CNG در کشور از سبد انرژی 20 درصد است که برخی اعتقاد دارند که این میزان باید افزایش یابد و در این زمینه باید به شرکتهای خودروساز، ساخت خودروهایی دارای تناسب و امکان استفاده از این نوع سوخت فراهم شود.

وی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته سهم مصرف انرژی از جمله نفت و گاز بیش از 45 درصد است و سهم خودروهای بنزینی و CNG سوز بسیار پائین است ولی در رویکردهای کنونی مصرف این نوع سوخت و افزایش سهم 20 درصدی آن در دستور کار قرار دارد.

ضیغمی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری هزار و 800 جایگاه CNG در کشور به بهره برداری خواهد رسید بیان داشت: هم اینک هزار و 310 جایگاه در کشور فعال است که با توجه به حمایت های جدی دولت از سرمایه گذاران در این بخش رشد احداث این جایگاه ها به خوبی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور با بیان اینکه در برخی از مراکز استانها زمین مورد نیاز برای ساخت این جایگاه ها بسیار گران است، اظهار داشت: جایگاه های سوخت CNG سود بالایی ندارند و سرمایه گذاری در این بخش عام المنفعه است ولی تلاش داریم با افزایش قیمتها در این زمینه مشوقهای لازم را برای جلب سرمایه گذار در این بخش ارائه کنیم و در این راستا بسیاری از تجهیزات مورد نیاز تا سقف 60 میلیون تومان به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.

ضیغمی با بیان اینکه در ستاد سوخت کشور ظرفیت خودروهایی که باید به صورت دوگانه سوز تبدیل شوند مصوب شده است، اظهار داشت: سهم CNG در سبد انرژی کشور تعریف شده است و بر این اساس تعداد جایگاه های مربوط به این سوخت برای هر شهر و استان تعریف شده است بنابراین نباید انتظار داشت که به منظور حذف نوبت در صفهای سوختگیری نسبت به احداث تعداد بیشتری جایگاه اقدام کرد هرچند که هم اینک در بسیاری از مناطق چنین صفهایی تشکیل نمی شود.

به گفته وی، تعداد خودروهای گازسوز در کشور به قدری نیست که تعداد جایگاه ها افزایش یابد زیرا سهم خودروهای گازسوز تولیدی از کل تولید خودرو تنها 21 درصد معادل دو میلیون خودرو است که کمتر از میزان رشد تعداد جایگاه هاست.

وی با بیان اینکه بخشی از تجهیزات این جایگاه ها از جمله کمپرسور از خارج تامین می شود و تعمیر آن نیز باید از سوی افراد متخصص به انجام برسد گفت: هم اینک شرکتهایی برای تعمیر این جایگاه ها فعالیت دارند که این شرکتها با هزینه های گزافی نسبت به تعمیر این کمپرسورها اقدام می کنند که می طلبد به منظور کاهش هزینه های مربوط به تعمیرات با ارائه آموزش به افراد مختلف نسبت به سرعت در تعمیر خرابی ها و کاهش قیمت ها اقدام شود.