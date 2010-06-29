سید حسین علوی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این طرح هم استانیهای های عضو کتابخانه بر اساس مدرک تحصیلی خود می توانند کتاب مورد علاقه شان را در صورت عدم وجود در کتابخانه ها سفارش داده دهند.

وی اظهار داشت: سفارشات پس از بررسی و تامین آن از طریق سامانه اینترنتی کتاب من در اختیار اعضاء قرار می گیرد.

علوی خاطرنشان کرد: سهمیه اعضای دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر از آن سالانه دو کتاب و اعضای با مدرک

کارشناسی سالانه چهار کتاب است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان، سهیمه کتاب برای اعضای دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد را نیز سالانه چهار کتاب عنوان کرد.

وی گفت: استان گلستان تا سال گذشته 30 کتابخانه در اختیار داشت که با همت همکاران، مسئولان و مردم، تلاش می شود این میزان در سال جاری به دو برابر افزایش پیدا کند.



وی اظهار داشت: از 30 کتابخانه ای که احداث خواهد شد 15 کتابخانه به صورت روستایی احداث می شود که 11 کتابخانه مشارکتی و چهار کتابخانه آن در شهر فاقد کتابخانه ایجاد خواهد شد.