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۸ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

هشدار حماس:

10 جولای آخرین مهلت توبه جاسوسان اسرائیل در غزه است

10 جولای آخرین مهلت توبه جاسوسان اسرائیل در غزه است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد: 10 جولای (19 تیرماه) آخرین مهلت توبه برای جاسوس های اسرائیلی و معرفی دواطلبانه آنها به دولت منتخب فلسطینیها در نوار غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در بیانیه حماس از جاسوس هایی که در غزه برای رژیم صهیونیستی فعالیت می کنند، خواسته شده خود را تا مهلت تعیین شده معرفی کنند.

در این بیانیه آمده است: کسانی که برای اسرائیل اطلاعات جمع آوری می کنند باید هر چه زودتر خود را تسلیم کنند که در این صورت نحوه برخورد با آنان متفاوت خواهد بود.

خاطر نشان می شود که در سال های اخیر جاسوس های زیادی برای رژیم صهیونیستی و علیه حماس در نوارغزه فعالیت کرده اند که تعدادی از آنان دستگیر شده و مجازات شده اند.

کد مطلب 1108984

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