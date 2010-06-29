به گزارش خبرگزاری مهر، ابولفضل سرایلو با اشاره به بهره برداری رسمی از خط لوله انتقال گاز زنجان – طارم به عنوان بزرگترین طرح گازرسانی شمالغرب ایران با حضور رئیس جمهور، گفت: در حال حاضر تزریق گاز به این خط لوله 52 کیلومتری گاز آغاز شده که پیش بینی می کنیم با بهره برداری از این طرح نزدیک به 44 هزار نفت از نعمت گاز بهره مند شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با با یادآوری اینکه خط لوله گاز زنجان – طارم یکی از مصوبات دور نخست سفر هیئت دولت به استان زنجان است، تصریح کرد: برای ساخت این طرح گازی حدود 28 میلیارد تومان سرمایه گذاری در مدت 750 روز انجام شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با توجه به کوهستانی بودن منطقه و تغییر شرایط جوی عملیات اجرایی این طرح از 2 مسیر انجام گرفته است، اظهار داشت: عبور از رودخانه قزل اوزن، غلات چای و انجام کار اجرایی در ارتفاع 2 هزار و 600 متری به عنوان بزرگترین موانع موجود در اجرای این پروزه گازی بوده است.

وی، ادامه داد: استفاده از 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعب‌العبور طارم، انجام بیش از 3.5 میلیون متر مکعب عملیات جابه جایی سنگ و خاک، انجام بیش از 90 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگلاخی (سنگی) در 3 شیفت کاری از دیگر ویژگی های اجرای این طرح گازی است.

سرایلو همچنین از اجرای خط تغذیه گاز آب بر- گیلوان و آب بر چورزق که از خط انتقال 12 اینچ زنجان – طارم منشعب می شود خبر داد و خاطر نشان کرد: با اتمام این طرح 2 شهر آب‌بر و چورزق از توابع شهرستان طارم زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.