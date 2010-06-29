به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فاطمه حیدری ظهر سه شنبه در جلسه علنی امروز شورای شهر زنجان گفت: با توجه به گود برداری غیر اصولی در پروژه مسکونی زمرد و قرارگیری این پروژه مسکونی در کنار پل غیر همسطح حضرت ولی عصر (عج)، طبق پیش بینی برخی کارشناسان، احتمال ریزش این پل وجود دارد.

وی ادامه داد: کنار گذر پل روگذر ولیعصر (عج) به خاطر واقع شدن در مجاورت پروژه نیمه تمام زمرد خطر ریزش دارد و در پروژه زمرد، عمق گودبرداری بیش از حد استاندارد است و با توجه به این موضوع، وجود این کنار گذر خطراتی را برای عابرین و خودروهای عبوری به وجود آورده است.

حیدری افزود: با توجه به نظر برخی کارشناسان، به خاطر گود برداری غیر اصولی در این طرح، حتی امکان ریزش پل نیز وجود دارد که درخواست شورا این است طی جلساتی با مسئولان امر، این مشکل هر چه سریع تر حل شود.

هیچ مشکلی در خصوص پل غیر همسطح ولیعصر(عج) وجود ندارد

در ادامه شهردار زنجان با اشاره به اینکه روند اجرای پروژه روگذر حضرت ولیعصر (عج) با دقت پیگیری می‌شود و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد گفت: در رابطه با پروژه زمرد، موارد لازم به تعاونی مسکن علوم پزشکی ابلاغ شده

است، مبنی بر اینکه تبعات هر گونه حادثه‌ای بر عهده خود این تعاونی است و باید مسئولان امر در این مورد پاسخگو باشند.

سید ناصر موسوی امکان ریزش پل را مردود دانست و گفت: نگرانی ما در رابطه با جان شهروندان عبوری از مسیر کنارگذر پل است که اگر توجهات لازم در رابطه با تأمین امنیت این منطقه صورت نگیرد، شهرداری مجبور به مسدود کردن این مسیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ساخت پل، کیفیت فدای کمیت نشده است ادامه داد: کار عمرانی پل در حال اتمام است و به زودی با حضور مسئولان استانی، این پل به بهره برداری خواهد رسید.