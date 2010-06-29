به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی ظهر سه شنبه افزود: طی سالهای متمادی، مرمت راسته‌های بازار تاریخی زنجان در قالب فازهای مختلف انجام گرفته و در سالجاری نیز فاز جدید این پروژه آغاز شده است.

وی ادامه داد: اصلاح طاقها و تویزه‌ها، سبک سازی طاقها، عایق بندی، مرمت‌ های موضعی در زیر پایه‌ها، از عمده فعالیت‌های صورت گرفته در راسته بازار تاریخی زنجان است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان افزود: سقف‌ها در گذشته به صورت طاق بوده است که پس از تخریب، به صورت شیروانی اجرا شده بود و در این فاز از مرمت، این سقفها به وضعیت سابق تبدیل شد.

الهی ادامه داد: یکی از ورودی‌های اصلی بازار نیز که از نمای مناسبی برخوردار نبود، در این فاز از مرمت سر در مناسبی برای آن ساخته شد البته علاوه بر راسته اصلی، راسته‌های فرعی در بازار تاریخی زنجان وجود دارد که هنوز به آنها پرداخته نشده است.

طبق اسناد و متون تاریخی ساخت آن در سال 1205هجری قمری در دوران حکومت آقامحمد خان قاجار آغاز و به سال 1213هجری قمری مقارن حکومت فتحعلی شاه قاجار پایان پذیرفته است و در دوره های بعد نیز به بنای آن افزوده شد از جمله ساخت چندین سرا ، مسجد ، گرمابه و… مجموعه بازار بالا مشتمل بر بازار قیصریه، بازار بزازها، حجت الاسلام، امامزاده و عبد العلی بیک است.