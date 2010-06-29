به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این همایش، از زمان ظهور اسلام در عربستان، دکترین اصلی پیام جایگاه زنان را مدنظر قرار داشته تا آنها را از انواع سوء استفاده‌ها و تحقیرها در جامعه حفظ کند. نقش زنان در عرصه آموزش حفظ نظم اجتماعی و سیاسی و توسعه در تاریخ اسلام قابل توجه است.

زنان برای حفظ کشور از فساد اخلاقی و حمله نظامی از دستان افرادی که در فکر از بین بردن بافت اجتماعی جامعه هستند در کنار مردان مسئولیت مشترکی داشته‌اند. اخیراً در بسیاری از جوامع غربی اتهامات منفی درباره جایگاه زنان در اسلام، آزادی و نقش آنها مطرح شده است، این همایش تلاش می‌کند از زبان شرق شناسان و دانشمندان مسلمان به این اتهامهای منفی پاسخ دهد.

علاوه بر این پاسخها در این همایش حقایق تاریخی و شواهد متنی درباره حضور زنان در توسعه اجتماعی سیاسی و اقتصادی ارائه می‌کند.

درمیان موضوعاتی که در این همایش بررسی می‌شود می‌توان به نقش مدیریتی زنان، تساوی دو جنس، ارث و اهمیت حفظ پوشش و شئون اسلامی در مقایسه با مدرنیته اشاره کرد.

همایش "زنان مسلمان و تجدد: چشم انداز قرآن و سنت" قرار بود طی روزهای 21 و 22 ژوئیه 30 و 31 تیرماه برگزار شود اما براساس اعلام دکتر رضوان جمال العطرش رئیس این همایش، تاریخ برگزاری این همایش به تعویق افتاده و تاریخ جدید آن به‌زودی اعلام خواهد شد.