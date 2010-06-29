به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد پژمان ظهر سه شنبه در گردهمایی معاونین فرهنگی شهرداری های کلان شهرها که در خانه هنرمندان مشهد برگزار شد افزود: وقتی مدیریت شهری و اداره امور زندگی مردم به ما واگذار شده است باید بگوییم چه فعالیتی برای مردم مثمر ثمر خواهد بود زیرا موضوعات فرهنگی و اجتماعی یک موضوع جدی و پر رنگ است.

شهردار مشهد: هر گونه ضعف و کاستی وجود داشته باشد اولین مرجعی که بیشترین آسیب را خواهد دید شهرداری ها هستند.

وی ادامه داد: از این حیث ما به دنبال کاهش آسیب ها در اجتماع هستیم زیرا مسائل فرهنگی به زندگی مردم نشاط و شادابی می بخشد.

پژمان افزود: ارائه خدمتی ویژه ضرورت کار فرهنگی در شهرداری ها را افزایش می دهد.

وی افزود: دستگاه های متولی باید بعد از اقداماتی که انجام می دهند زمینه همبستگی و مشارکت جویی را باید در بین شهروندان ایجاد کنند.

پژمان اظهار داشت: باید ضعف ها، اقدامات، کم و کاستی های گذشته را تقویت و جبران کنیم و زمینه کار بنیادی را بوجود اوریم.

این مسئول تاکید کرد: وقتی اعتماد بوجود آید زمینه تعامل و همکاری نیز در انجام برنامه ها افزایش خواهد یافت.

پژمان تکریم ارباب رجوع را به عنوان یک اقدام فرهنگی عنوان کرد و گفت: متاسفانه در گذشته در این کار غفلت شده بود و ما نتوانستیم خدمتگزاری را به مردم داشته باشیم و اعتماد آنان را به دست آوریم.

وی گفت: باید در برنامه ریزی هایی که انجام می گیرد زمینه مشارکت و همسویی همه آحاد جامعه را بوجود آورد.