گزارش ویژه از دو ستاره"جنگجو"و"مغرور"/همه زندگی"ویا "روی دولنگه کفش!

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین رونالدو جام جهانی را با یک اعتراض آغاز کرد. به طوری که اتاق شماره 37 هتل "ولی لوژ" در ماگالیسبورگ را نمی خواست چون نزدیک به اتاق کارلوس کرش، سرمربی تیم ملی پرتغال بود، پس به اتاق شماره 7 رفت و دستور داد که برایش یک جکوزی نصب کنند.

داوید ویا جام جهانی را با یک قول آغاز کرد: "حرفهای زیادی در مورد اینکه بارسلونا به من پول زیادی پرداخت کرده است وجود دارد، اما قول می‌دهم که اینجا به شما با سر پایین رقم آن را نشان دهم."

امشب این دو بازیکن در یک هشتم نهایی و در بازی پرتغال و اسپانیا در مقابل هم قرار می گیرند.

داوید ویا کودکی خوشبخت است که می خواهد امشب در مقابل ستاره ای لوس قرار گیرد که نسبت به آنچه که به نظر می رسد کمتر خودخواه است.

کریستین رونالدو، همان است که در ماشین سواری می نشیند در حالی که دیگران با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی به استادیم می روند، چون زندگی گروهی در طولانی مدت وی را کسل می کند، اما خودش هر روز 10 دقیقه زودتر از ساعت تعیین شده به تمرینها می رسد و با دوستش "برونو آلوس" شروع به گرم کردن خود می کند.

اما این تمرینها کافی نیست، بنابراین بعد از تمرین هم در زمین می ماند و شوت می زند و هر شب با "دکو" یک ساعتی را به باشگاه می رود. در واقع به خاطر همین تعصب به کار است که دیگران، هم وی را خودخواه می دانند و هم یک رهبر واقعی در تیم.

رونالدو از زمان بازیهای آمادگی یورو 2008 و بلافاصله پس از مرگ پدرش کاپیتان شده است. اسکولاری که در آن زمان سرمربی تیم ملی پرتغال بود سعی می کرد وی را متقاعد کند که مدتی از گروه خارج شود اما وی گفت که نیاز دارد همانجا در تیم بماند. از آن زمان به وی احترام می گذارند و از او حرف شنوی دارند.

پرتغال به صورت دایره ای تمرین می کند و با مهارت بازی می کند، توپ از یک بازیکن به دیگری پاس داده می شود.

براساس گزارش لاستمپا، در طرف دیگر بازی امشب، داوید ویا، روح گروه، دلیل و قهرمان، مردی که در ذهنیت بارسلونا درخشید قرار دارد.

" ویا " روی یک لنگه کفش خود اسم دخترانش زایدا و اولالا و روی لنگه دیگر حرف آغاز D&P (داوید و پاتریسیا - همسرش) را نوشته است و کل دنیایش در همین دو لنگه کفش خلاصه می شود.

مهاجم تیم ملی فوتبال اسپانیا پس از پیروزی در مقابل هندوراس گفت: "من تیم را روی شانه هایم حمل کردم." حرفی که به مذاق خیلی ها خوش نیامد.

در چنین روزهایی در دو سال قبل، اسپانیا یورو 2008 را با نیروی یک گروه می برد و اکنون تنها یک نفر جور همه را می کشد که همان ویا است.

ویا و رونالدو دو رقیب متفاوتند که حتی روی پوسترهایی که در شهرهای آفریقای جنوبی از آنها وجود دارد نیز شبیه همه نیستند.

رونالدو یک مدل مغرور است در حالی که ویا جنجگویی بی تفاوت نسبت شهرت است، امشب در زمین بازی تنها این دو می مانند و بازی اسپانیا و پرتغال درواقع نبرد میان آنها است.