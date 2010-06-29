به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانایی‌ها و دستاوردهای صنعت و معدن استان گفت: در این نمایشگاه 66 غرفه دایر است که 55 واحد صنعتی و چند واحد معدنی در آن حضور دارند.



مهندس مجید آوری‌فرد اظهار داشت: در این روز به طور همزمان از 14 طرح صنعتی که با سرمایه 33 میلیارد تومان افتتاح می‌شود و به این ترتیب 470 فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد می‌شود.



وی ادامه داد: در حال حاضر در قم بیش از هزار و 900 واحد صنعتی با سرمایه 100 میلیارد تومان ارزش ثبتی و 37 هزار و 500 نفر شاغل مشغول به کار هستند.



آوری فرد افزود: هزار و 700 طرح زنده با سرمایه 37 میلیارد تومان در حال احداث هستند که در صورت اتمام، 45 هزار و 500 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.



وی با اشاره به مشکلات استقرار صنایع در قم خاطرنشان کرد: در گذشته بین مسئولان در امور صنعتی اختلاف نظر وجود داشت و همین مسئله موجب فرار سرمایه می‌شد که برای رفع این مشکل تمامی مدیران را دور هم جمع کرده و پس از ایجاد ذهنیت واحد و یکی کردن نظرات برنامه‌ای را تهیه کردیم که در آن اولویتها و راهبردها در قالب سند راهبردی صنعت استان مشخص شد و از این به بعد مسیر فعالیت معین خواهد بود.



سال گذشته هزار و 800 مجوز تأسیس باطل شد



آوری‌فرد با بیان اینکه سه هزار و 500 جواز تأسیس در سال 88 توسط اداره کل صنایع و معادن صادر شده است، تصریح کرد: در کنار صدور این جوازها، هزار و 800 مجوز تأسیس که صاحبان آنها هیچ اقدامی برای آنها انجام نداده بودند نیز باطل شد تا فضای ذهنی ما را اشغال نکرده و امکان صدور برای دیگران فراهم شود.



وی در خصوص فعالیتهای این اداره کل گفت: به تمام طرح‌هایی که بیش از 40 درصد پیشروی داشته‌اند سرکشی کرده و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا شده‌ایم و علاوه بر این در هفته سه روز را به سرکشی از واحد‌های بالای 25 نفر اختصاص داده‌ایم.



صدور مجوز اینترنتی شد



آوری فرد با اشاره به دشواری‌های کسب مجوز در گذشته اظهار داشت: پیش از این وقت زیادی از متقضیان به دلیل حضور در سازمان برای درخواست مجوز به هدر می‌رفت که برای کاهش این مشکل امکان ارائه درخواست و اطلاعات مربوطه به سازمان به صورت اینترنتی فراهم گردیده است و تنها در زمان دریاف مجوز حضور افراد در سازمان لازم است.



وی با اعلام پایان طرح GIS معادن گفت: درحال آماده کردن GIS صنایع هستیم و به علاوه در طرح به روز رسانی اطلاعات واحد‌های صنعتی که به صورت ملی برگزار می‌شود نیز حضور خوبی داشته‌ایم و هم اکنون 65 درصد از صنایع ما اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.