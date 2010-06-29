به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب ظهر سه شنبه در دیدار استاندار خراسان رضوی از کودکان تحت پوشش مراکز شبانه روزی غیردولتی مشهد افزود: طی پنج سال گذشته در مشهد 650 کودک به صورت فرزند خواندگی به خانواده ها واگذار شده اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: هم اکنون 38 نفر از مددجویان تحت پوشش مراکز بهزیستی در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.

وی در خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: مشکل عمده ما در بهزیستی بحث اشتغال زنان سرپرست خانوار است که مساعدت و همکاری استانداری را در این زمینه خواستاریم.

شکیب همچنین از تاسیس تعاونی اعتبار بهزیستی برای مددجویان خبر داد که استاندار خراسان رضوی با کمک 100میلیونی به این تعاونی اعتبار برای سرمایه اولیه آن موافقت نمود.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز در دیدار افزود: رسیدگی به امور ایتام را با هیچ کار خیری نمی توان مقایسه کرد و این کار توفیقی است که خداوند نصیب مربیان و مسئولان بهزیستی کرده است که باید شکرگزار و قدردان آن باشند.

وی گفت: رسیدگی به وضعیت معیشت، خوراک، پوشاک، مسایل بهداشتی و سلامت این فرزندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید به آن توجه کرد.