کمبود اعتبارات در غرب استان تهران مانع اجرای طرحهای آبفا شده است

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برای اجرای سریع تر طرحهای آبفا در سال جاری، نیازمند افزایش اعتبارات هستیم و پیش بینی می شود تحقق این امر تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات آب و فاضلاب در غرب استان تهران داشته باشد.

وی ادامه داد: امسال با افزایش 34 درصدی منابع استانی و 232 درصدی منابع ملی، اعتبارات این شرکت به 250 میلیارد ریال رسیده است که این امر بسیار مطلوب است و بسیاری از مشکلات را حل می کند.



این مسئول با اشاره به افزایش 80 میلیاردی فاینانس (وام ارزی) میزان آن را 320 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به این موضوع سرعت کارهای عملیاتی با کیفیت بالا باید افزایش یابد و برای اجرای سریع عملیات، نواحی فشاری در اولویت کار قرار خواهند گرفت.

جدی تر شدن بحث مستند سازی ضرورت دارد



نوری به جدی تر شدن بحث مستند سازی اشاره کرد و گفت: این مهم تنها شامل حال املاک نشده و لازم است در همه زمینه ها حتی بایگانی مکاتبات لحاظ شود و باید همه به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با تاکید بر رفع مشکل اتوماسیون اداری این شرکت اضافه کرد: در بحث تغییرات سخت افزاری رایانه ها نیز باید تلاش و سرعت بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم برنامه ریزی ها را به بهترین نحو محقق کنیم.

بررسی وضعیت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه ضرورت دارد

این مسئول خواستار بررسی وضعیت تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه (PM) و وضعیت قبلی و فعلی این شرکت شد و تحقق این امر را بسیار مهم دانست.



نوری از تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان آبفا در رفع حادثه خط انتقال آب طالقان و نیز انعکاس اخبار آن همچنین از ارائه گزارش و اطلاع رسانی به موقع این شرکت قدردانی کرد و یادآور شد: هرچند متولی این خط آب منطقه ای تهران است ولی باید از تجربه تلخ این حادثه برای رفع معایب احتمالی در آینده استفاده کرد.