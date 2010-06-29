920 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای عمران کشاورزی اختصاص یافت

علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با اشاره به اینکه این میزان اعتبار جهت اجرای 197 پروژه ملی و استانی عمران کشاورزی اختصاص می یابد، افزود: این طرحها تا پایان سالجاری آماده بهره برداری می شوند.

وی 154 پروژه ملی با صرف اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و 43 پروژه استانی با صرف اعتباری بالغ بر 720 میلیارد ریال در قالب مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی را از جمله این طرحها عنوان کرد و بیان داشت: تا کنون جهت اجرای طرحهای ملی 52 میلیارد ریال و 270 میلیون ریال هزینه شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سالجاری در حوزه آبیاری تحت فشار، پروژه های 13 هزار و 723 هکتاری شهرستانهای پیرانشهر، بوکان، مهاباد، نقده، پلدشت ، ارومیه وخرده مالکی به بهره برداری می رسند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین ضمن اشاره به خسارت وارده در سال زراعی 89 - 88 به بخش کشاورزی استان، خاطر نشان کرد: بیشترین خسارت وارده به محصولات باغی به میزان 18 هزار هکتار و 52 هزار تن در شهرستانهای ارومیه، سلماس و خوی است.

به گفته ی عبدالله زاده آذربایجان غربی در تولید سیب درختی، عسل، راندمان تولید شکر، چغندرقند و جمعیت گاومیش، رتبه اول، در جمعیت گوسفند و بره، زراعت چوب، یونجه و علوفه و محصولات شیلاتی رتبه دوم و در تولید گردو، انگور و جوجه یک روزه رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه سخنان خود میزان تولید شیر در آذربایجان غربی را 496 هزار تن طی سال گذشته عنوان کرد و افزود: امسال میزان تولید شیر استان با پنج درصد افزایش 521 هزار تن می رسد.

وی با اشاره به فعالیت 379 واحد تولیدی در زمینه آبزی پروری در آذربایجان غربی، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال با 9 درصد رشد نسبت به سال گذشته 13 هزار و 500 تن تن انواع آبزیان در استان تولید شود .

این مقام مسئول از صدور مجوز و پروانه تاسیس برای 308 واحد گاو شیری صنعتی خبر داد و بیان داشت: از این تعداد هفت واحد طی هفته جهاد کشاورزی امسال به بهره برداری رسیدند .

عبدالله زاده با اشاره به فعالیت 264 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح استان در راستای فرآوری محصولات کشاورزی، عنوان کرد: همچنین به میزان 457 هزار تن برای محصولات سردخانه ای ظرفیت سازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: هم اکنون 47 کلینیک گیاهپزشکی با حضور 186 نفر فارغ التحصیل و نیز 154 شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی غیر دولتی با حضور یک هزار و 770 نفر فارغ التحصیل در گرایش های مختلف کشاورزی آماده ارائه خدمات به 203 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در سطح استان هستند.

