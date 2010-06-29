اصلاح آئین نامه تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره پذیرش موسسات بیمه ضمن بیان این مطلب افزود: در آئین نامه سابق تاسیس شرکتهای بیمه تنها در قالب شرکتهای سهامی عام پیش بینی شده بود و با اصلاحات اخیر امکان تاسیس شرکتهای بیمه در قالب شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز امکان پذیر شده است.

سیامک ملکی افزود: اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی سهامی عام نیز با هماهنگی مراجع ذی ربط، تدوین و تنظیم شده و برای همگان قابل دسترسی است.

وی یادآور شد: شورایعالی بورس نیز اصلاحات آئین نامه را تائید کرده است و بدین ترتیب زمینه و بستر حضور شرکتهای تعاونی در صنعت بیمه و رشد آن تا سقف 25 درصد فراهم شده است.







