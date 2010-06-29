مجید قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین کتاب در دست انتشار خود گفت: داستان بلند "مراسم طناب‌کشی" را که در حال و هوای ادبیات جنگ نوشته شده است، به پایان برده‌ام و در حال بازنویسی آن هستم.

به گفته این نویسنده ماجراهای رمان اخیر برخلاف کتاب‌های دیگر او در عراق رخ می‌دهد و زمان آنها نیز بعد از پایان جنگ است.

وی البته گفت: از بعد از پایان نگارش این کتاب روی مطالعه برخی کتاب‌های دیگر متمرکز شده‌ام. هنوز برای چاپ کتاب "مراسم طناب‌کشی" با ناشری وارد گفتگو نشده‌ام.

قیصری همچنین از تجدید چاپ کتاب‌های "شماس شامی" و "دیگر اسمت را عوض نکن" خبر داد و گفت: انتشارات افق به زودی چاپ سوم کتاب شماس شامی را عرضه می‌کند. رمان "دیگر اسمت را عوض نکن" هم توسط نشر چشمه تجدید چاپ می‌شود.

مجموعه داستان‌های صلح، طعم باروت و نفر سوم از سمت چپ و رمان‌های باغ تلو، جنگی بود، جنگی نبود و سه دختر گل فروش از دیگر آثار مجید قیصری است که این آخری برنده جایزه قلم زرین سال 85 شد.