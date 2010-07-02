کم آبی در آسارا با عدم اجرای طرحهای آبخیزداری تشدید می شود

غلامحسین ترابی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: زمینهای بخش آسارا به اجرای هرچه بیشتر طرحهای آبخیزداری نیاز دارد زیرا در غیر اینصورت بسیاری از پتانسیلهای آن شکوفا نمی شود.

وی ادامه داد: درصورت اجرا نشدن طرحهای آبخیزداری، زمینهای کشاورزی آسارا دچار کم آبی می شوند چنانکه اکنون این کم آبی در برخی نقاط مشهود است و باید شرایطی فراهم شود تا از تداوم این امر جلوگیری به عمل آید.

این مسئول بیان کرد: طرحهای آبخیزداری ضمن ذخیره هرچه بیشتر آبهای زمینی و افزایش میزان استحصال آب در جلوگیری از فرسایش خاک و تولید رسوب، نقش بسزایی ایفا می کند که این امر، ضرورت پرداختن به آنها را بیش از پیش آشکار می کند.



وی خاطرنشان کرد: میزان بارندگی در بخش آسارا مطلوب است و بالغ بر 400 تا 700 میلی متر در سال می شود که باید شرایطی فراهم شود که از این امر به عنوان یک ظرفیت بهره بگیریم.

درصورت بی توجهی به این طرحها بارندگی ها می تواند برای کشاورزی آسیب زا باشد

این مسئول اظهار داشت: درصورت بی توجهی به طرحهای آبخیزداری، این بارندگی ها می تواند برای کشاورزی آسیب زا باشد و باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا این امر اتفاق نیفتد.



ترابی نژاد اضافه کرد: لازم است بیش از پیش به طرحهای آبخیزداری در منطقه آسارا توجه شود و شرایط لازم برای اجرای آنها را فراهم کنیم ضمن اینکه لازم است به اجرای این طرحها به عنوان یک ضرورت نگاه کنیم.



بخش آسارا با دارا بودن یک شهر و 56 روستا حدود 30 هزار نفر جمعیت در حاشیه جاده کرج - چالوس واقع شده است.