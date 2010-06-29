به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سرهنگ شهزاد قاسم زاده ظهر سه شنبه در سومین جلسه کمیسیون تحول امور راهور استان اظهار داشت: این رقم بر اساس آمار پزشکی قانونی و در مقایسه با سال گذشته محقق شده است.

با اشاره به آمار و عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی استان در سه ماهه اول سالجاری، از افزایش برخورد با تخلفات رانندگی حادثه ساز در محورهای ارتباطی درون شهری خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خاطرنشان کرد: به منظور ارتقا انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات، برخورد با تخلفات حادثه ساز در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی ابراز داشت: در جهت کاهش تصادفات و تلفات انسانی و ارائه خدمات بهینه به مردم بویژه رانندگان و مسافران بایستی معاونت نیروی انسانی نسبت به تقویت این یگان اقدام کند.