گرمازدگی یکی از شایعترین علل مراجعه به مراکز درمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناهید رحیم زاده گفت: کودکان به دلیل جثه کوچک و قرار گرفتن در معرض عفونتهای مختلف که با تب، اسهال و استفراغ همراه است بیشتر دچار کم آبی می شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم به خصوص کودکان و افراد مسن اغلب به علت دریافت ناکافی آب در روزهای گرم سال دچار مشکل می شوند، گفت: گرمای زیاد در فصل تابستان و رطوبت کم باعث می شود کودکان سریع دچار کم آبی شوند.

رحیم زاده افزود: یک علامت ساده کم آبی، رنگ ادرار است، ادرار زرد تیره یا کهربایی علامت مهم کم آبی است و خشکی دهان، تشنگی، سردرد و سرگیجه، ضعف و خواب آلودگی از دیگر علائم کاهش آب بدن محسوب می شود.

رئیس بخش کودکان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) توصیه کرد: براساس سن، به شرط نداشتن مشکل کلیوی زمینه ای بعد از یک ماهگی تا 6 ماهگی روزانه 500 سی سی، از 6 ماهگی تا یک سال 750 سی سی ، از یک سال تا دو سالگی حدود یک لیتر، دو تا چهار سال 5/1 لیتر و بالای چهار سال همانند بالغین بایستی روزانه 5/1 تا دو لیتر آب میل شود. همچنین خوردن آب در افرادی که کلیه های سنگ ساز دارند، خطر تشکیل سنگ را کاهش می دهد.

رحیم زاده با بیان اینکه آب میوه های خانگی جایگزین آب نیستند، افزود: آب میوه های صنعتی برای کودکان مفید نیست و نمی تواند جایگزین آب مصرفی باشد ولی در مواقعی که کودکان از نوشیدن آب امتناع می کنند می توان از آب میوه رقیق شده و یا از چای کمرنگ استفاده کرد.

این فوق تخصص کلیه اطفال ادامه داد: آفتاب سوختگی، کم آبی در مناطق خشک و گرمسیری و فصول گرم سال یکی از شایعترین علل مراجعه به مراکز درمانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به مهمترین راههای پیشگیری از گرمازدگی و کم آبی اشاره کرد و افزود: قبل از احساس تشنگی آب بنوشید، از فعالیت بدنی در گرمترین ساعات روز (10صبح تا 16 بعدازظهر) ‌اجتناب شود، از آنجا که آفتاب سوختگی باعث از دست رفتن آب از پوست می شود استفاده از کرمهای ضد آفتاب ضروری است. قبل، حین و بعد از ورزش آب بنوشیم، از نوشیدنهای حاوی کافئین (چای، قهوه و نوشابه) در صورت امکان استفاده نشود، از پوشیدن لباسهای تیره و الیاف مصنوعی اجتناب شده و لباس گشاد و رنگ روشن و نخی استفاده شود.