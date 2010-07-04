افزایش تعداد گردشگران با بخشنامه دستوری امکانپذیر نیست

علی اسدی درباره بخشنامه ای که سازمان میراث فرهنگی به آژانسها ابلاغ کرده تا به ازای خروج سه گردشگر ایرانی از کشور، یک گردشگر خارجی به ایران بیاورند به خبرنگار مهر گفت: در مجوزی که سازمان میراث فرهنگی برای تاسیس آژانس به دفاتر خدمات مسافرتی می دهد هیچ الزامی برای این کار وجود ندارد در حالی که بخشنامه سازمان به نوعی دست آژانسداران را در فعالیتهای گردشگری بسته است.

وی با بیان اینکه مشخص نیست بر اساس چه استدلالی می توان دفاتر خدمات مسافرتی را ملزم به آوردن گردشگر خارجی کرد گفت: ستاد تبلیغات سازمان میراث فرهنگی در نمایشگاههای گردشگری خارجی شرکت می کند و تنها برخی از دفاتر خدمات مسافرتی را مجاز به شرکت در این نمایشگاهها می داند در حالی که اگر تبلیغات به فعالان این بخش سپرده شود نتیجه بهتری می دهد.

علی اسدی اظهار کرد: آژانسها می توانند با شرکتهای خدمات مسافرتی کشورهای دیگر تعامل برقرار کنند اما هزینه تبلیغات و شرکت در نمایشگاههای خارجی برای آنها سنگین است.

مدیرعامل دفتر خدمات مسافرتی پترا آوای پرواز گفت: بهتر است مسئولان گردشگری ایران برنامه های موفق کشورهایی مانند ترکیه را که حجم توریسم ورودی زیادی دارند بررسی کنند تا متوجه شوند چگونه می توان گردشگران خارجی را برای ورود به کشور ترغیب کنند نه آنکه با ابلاغ بخشنامه آژانسها را در فعالیتهای گردشگری محدود کنند.