به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرمان عزیزنیا ظهر سه شنبه در محل بهزیستی ایلام در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: این افراد به مراکز مشاوره حضوری و تلفنی بخش دولتی و غیر دولتی این سازمان در سراسر استان مراجعه کرده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مراجعه کننده به مراکز مشاوره حضوری بوده، گفت: از این تعداد 760 نفر به مراکز حضوری و مابقی به مراکز مشاوره تلفنی این سازمان مراجعه کرده اند.

وی تعداد مراکز مشاوره غیردولتی و دولتی این سازمان در استان را به ترتیب 9 مرکز و سه مرکز عنوان کرد.

عزیزنیا عمده ترین علت مراجعه این افراد به مراکز مشاوره بهزیستی را مشکلات زناشویی و خانودگی، تربیتی و بین فردی عنوان کرد.

به گفته وی، این افراد از خدمات مشاوره ای کارشناسان و مددکاران این مراکز بهره مند شدند.