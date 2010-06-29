به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد آتش‌زر ظهر سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه قم با تأکید بر اینکه اکثر اعضای شورای شهر قم با احداث منوریل در این شهر موافق هستند، اظهار داشت: ما سعی داریم تا ایراداتی که در این طرح وجود دارد را به حداقل برسانیم.



وی در ادامه با اشاره به انتقاد برخی از افراد به پروژه منوریل با بیان اینکه کار بدون ایراد وجود ندارد، اضافه کرد: بزرگترین ایرادی که به این طرح وارد است این است که برخی عنوان می‌کنند این طرح موجب مخدوش شدن منظر شهری در مقابل حرم حضرت معصومه(س) می‌شود‌.



رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه برخی از افرادی که چنین سخنانی می‌گویند خود از مدافعان احداث پاساژ الغدیر بودند گفت: این در حالی است که پاساژ الغدیر بیش از منوریل جلوی دید حرم حضرت معصومه‌(س) را می‌گیرد.



آتش‌زر در ادامه تأکید کرد: من به شخصه معتقدم که به طور کلی اینگونه نظر دهی‌ها به ضرر شهر قم تمام شده است.



طرح جامع ترافیک شهر قم طراحی و تدوین شد



وی در ادامه با اشاره به اینکه حمل و نقل ترافیکی یکی از مشکلات اساسی در شهر قم است گفت: قم تنها شهری است که در طول روز تعدای زیادی از افراد برای انجام کارهای روزانه خود به مرکز شهر رفت و آمد دارند.



آتش‌زر ادامه داد: این رفت و آمدها باعث ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر و همچنین موجب اتلاف وقت برای مردم شده بود.



وی با اشاره به اینکه شورای شهر قم از ابتدا حل این معضل را در دستورکار قرار داد بیان کرد: پس از 4 سال مطالعه و بررسی، طرح جامع ترافیک شهر قم طراحی و تدوین شد.



رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه در این طرح گزینه‌های متعددی پیش رو بود ادامه داد: یکی از این گزینه‌ها ایجاد منوریل و قطار شهری در قم بود.



آتش‌زر در ادامه با اشاره به اجرای پروژه منوریل در قم بیان کرد: پس از طی مراحل لازم و پشت سر گذاشتن مشکلات پروژه، احداث منوریل برای اولین بار در کشور، در قم به تصویب رسید.