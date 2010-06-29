به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر سه شنبه در مراسم جشن البرز ضمن قدردانی از همه تلاشگرانی که برای تحقق این مهم همت گماشتند، افزود: ارتقاء ساختار کلانشهر کرج و تشکیل استان البرز با انجام کار گروهی متمرکز و مستمر به ثمر رسیده است.

وی استان شدن کرج را سروری مقدماتی دانست و تاکید کرد: جشن واقعی استان البرز آن روز خواهد بود که دیگر در این خطه شاهد فقر، بی خانمانی و بیکاری عده وسیعی از مردم نباشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تصاحب این افتخار بزرگ متعلق به مجموعه مدیران، مسئولان سابق و فعلی کرج است، خاطرنشان کرد: از این رهگذر استفاده سوء کردن کاملا ناپسند است زیرا رسیدن به این مهم مرهون تلاشهای چند ساله همه مسئولان است.

کازرونی بر همدلی، وفاق و همراهی همه مسئولان این استان به منظور توسعه آبادانی و عمران شهری تاکید و خاطرنشان کرد: از این حادثه مهم بایدخدمت خالص و صادقانه به مردم را شاهد باشیم.

وی حضور استاندار لایق، متدین و فهیم را بری مدیریت استان البرز ضروری دانست و عنوان کرد: تنها با وجود چنین فردی می توان به هدف و غایت نهایی در خصوص استان شدن برسیم.

امام جمعه کرج فقر و محرومیت زدایی از استان البرز را برنامه مهم مسئولان اجرایی این استان ذکر کرد و بیان داشت: اگر بعد از گذشت پنج سال، محرومیت سایه خود را از منطقه برندارد به هدف واقعی نرسیدیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری، ضرورت لزوم جذب اعتبارات استان البرز به منظور خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم کرج را یادآور شد و اظهار امیدواری کرد: استان البرز از حیث رفع محرومیت و آبادانی برای کل کشور نمونه و الگو باشد.

کتابچه استان البرز پس از 13 سال بسته شد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه کتابچه تشکیل استان البرز پس از 13 سال بسته شد، گفت: پرونده تشکیل استان البرز از زمان سفر مقام معظم رهبری به کرج در وزارت کشور باز بود و سپس با دستور رئیس جمهوری و عنایت وزیر کشور ظرف مدت پنج ماه لایحه آن به دولت آمد.

عزیز اکبریان افزود: با تلاش و پیگیریهای صورت گرفته این مهم پس از گذشت دو ماه و نیم به تصویب مجلس رسید.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که قزوین پس از گذشت سه سال، اردبیل 18 ماه و قم نیز با گذشت چهار ماه استان شد.

این مسئول استان شدن کرج را نتیجه کار گروهی مسئولان شهری و نمایندگان دانست و عنوان کرد: استان شدن نباید به نام هیچکس یا گروه خاصی ثبت شود زیرا محقق شدن استان البرز نتیجه تلاش مسئولان این منطقه در دوره های مختلف است.

اکبریان خاطرنشان کرد: تلاش اصحاب رسانه در احیای این مهم نباید نادیده گرفته شود.

استان شدن باید زمینه ساز خدمتگزاری باشد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: استان شدن باید زمینه ساز خدمتگزاری بیشتر برای مردم و منطقه باشد.

اکبریان افزود: نتیجه استان شدن باید برای عمران و آبادانی، انجام کارهای تولیدی و خدمت رسانی بیشتر باشد.

وی با اشاره به جدا شدن شهرستان شهریار از کرج بعد از تشکیل استان البرز تاکید کرد: گرچه با تشکیل ساختار جدید شهریار در حوزه استاتن البرز قرار ندارد اما کرج، شهریار و رباط کریم از هم جدا نیستند.

این مسئول اظهار امیدواری کرد: با ایجاد استان البرز خدمت رسانی به مردم کرج بیش از پیش صورت گیرد.