حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به شروط ایران برای مذاکره با غرب در مسئله هسته ای اظهارداشت: معتقدم رئیس جمهور محورهای خوبی را برای ادامه مذاکرات و شروط ایران در این سری از مذاکرات مطرح کردند.

وی ادامه داد: موارد مطرح از سوی رئیس جمهور از حقوق ملت ایران است، اینکه گروه 1+5 گمان می کنند می توانند به جای همه دنیا و سازمان ملل تصمیم گیری کنند منطقی نیست و همانطور که رئیس جمهور گفت کشورهای دیگر نیز می توانند در مسیر مذاکرات قرار گیرند تا موضوع از حالت سیاسی صرف خارج شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: از محورهای دیگر شروط ایران برای مذاکره اعلام مواضع کشورهای مذاکره کنند در قبال موضوع هسته ای اسرائیل است که نشان می دهد ایران بر بی طرفی کشورهای مذاکره کننده تاکید دارد اینطور نباشد که با کشوری چون ایران که درصدد است با همت و تلاش خود به فناوری هسته ای در سطوح بالا دست یابد برخورد کنند و با رژیم صهیونیستی که 20 کلاهک هسته ای دارد و معاهده ان پی تی را امضا نکرده است هیچ برخوردی نداشته باشند.

نماینده نیشابور با بیان اینکه در عرصه بین المل و روابط با کشورها سیاست یک بام ودو هوا جایگاهی ندارد، گفت: جمهوری اسلامی هم به معاهده ان پی تی مقید است و هم تحت نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی عمل کرده است اما با انگیزه سیاسی همواره ایران را تحت فشار قرار داده اند. حال زمان آن است که کشورهای غربی موضعشان را نسبت به برنامه های هسته ای اسرائیل اعلام کنند تا افکار عمومی دنیا نیز از این مواضع آگاهی داشته باشد.

سبحانی نیا خاطرنشان کرد: کشورهای غربی تا پایان مردادماه فرصت دارند درباره شرایط ایران فکر کرده و تصمیم بگیرند که آیا شرایط مذاکره با ایران را قبول دارند یا خیر؟ ایران خواهان مذاکراتی در چارچوب برنامه ای عادلانه و بدون تبعیض و فشار سیاسی ودر فضایی مناسب است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: در صورتی که شرایط ایران برای مذاکره پذیرفته نشود جمهوری اسلامی ایران مسیر پیش رو در فعالیت های هسته ای خود را ادامه می دهد و فشارهای کشورهای غربی و انواع لطایف الحیلی که به کار می گیرند به این معنی نیست می توانند در مسیر ایران کارشکنی کنند و یا گمان کنند با این فشارها ایران از اهدافش دست بردار است.

وی گفت: توقع ما از سازمان ملل و شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که به عنوان ابزار در اختیار قدرتهای بزرگ و کشورهای 1+5 قرار نگیرند و از حق و عدالت دفاع کند.