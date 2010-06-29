به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست در تحلیلی نوشت: جبهه هواداران مبارک در واقع به دو شاخه تقسیم می شوند؛ در نزدیکی مصر همسایگان عربی هستند که از سرایت دموکراسی به رژیم های حاکم در کشورهای خود نگران هستند و کمی دورتر همپیمانان فرا منطقه ای قاهره قرار دارند که این کشور را حامی منافع غرب در منطقه و صدای سازش می دانند.

اینجاست که آرزوی مردم مصر در پایان یافتن حکمرانی 30 ساله مبارک بر این کشور در تعارض با جبهه گسترده قدرت های غربی و همسایگان این کشور قرار می گیرد که همچنان خواهان یکه تازی مبارک در سرزمین فراعنه هستند.

در واقع ابقای رژیم مبارک بر صدر حکمرانی در مصر ضامن بقای صدای سازش در منطقه در قبال آن چیزی است که در اصل مقاومت ملتها است اما غربیها آن را تندروی می خوانند.

از سوی دیگر، سران عرب منطقه دومین هواداران پر و پا قرص رژیم مبارک محسوب می شوند. آنان از این مسئله واهمه دارند که هر گونه تغییری در مصر که زمزمه های دموکراسی را در این کشور تقویت کند در نهایت چالش هایی را در حکومت های متبوع خودشان ایجاد کند. کشورهایی که در آنها هیئت حاکمه هیچ شفافیتی ندارد و صدای مخالفان به سادگی خفه می شود.

"عماد جاد" از تحلیلگران مرکز تحقیقات سیاسی و راهبردی الاهرام در این باره می گوید: سران سیاسی جهان عرب هرگز خواهان توسعه پایه های دموکراسی نیستند، چرا که به خوبی می دانند که دموکراسی عواقب خطرناک و شدیدی برای مصالح آنها در مصر و دیگر کشورها دارد.

وی تاکید کرد: دموکراسی به همراه خود تغییر، حقوق بشر، پرسش از هیئت حاکمه و شفاف سازی را به دنبال دارد.

"خالد الدخیل" تحلیلگر عربستانی با اشاره تمایلات آل سعود در ابقای رژیم مبارک تصریح می کند: کشورهایی همچون عربستان همواره خواستار این مسئله هستند که مصر به عنوان شریک راهبردی آنها در منطقه که منافع مشترک را دنبال می کنند، باقی بماند.

وی در ادامه می افزاید: عربستان خواهان رهبری در مصر است که در برخورد با غرب حد اعتدال (در اصل سازش) را در پیش گرفته و با وجود اختلافاتی که وجود دارد در نهایت در نحوه تعامل با این اختلافات با ریاض هماهنگی داشته باشد.

البته با وجود جبهه فراگیر هواداران مبارک از قدرت های غربی تا سردمداران جهان عرب، نمی توان قدرت جنبش مردمی مصر در برابر رژیم مبارک را نادیده گرفت. جنبشی که اخیرا با تلاش های "محمد البرادعی" حرکت تازه ای را شروع کرده که ملت مصر را به تغییر امیدوار کرده است.