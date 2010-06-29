به گزارش خبرگزاری مهر در مرحله صداگذاری فیلم های "پایان دوم " یعقوب غفاری، "راه آبی ابریشم " محمد بزرگ نیا، "سن پترزبورگ " بهروز افخمی، "پیتزا مخلوط" حسین قاسمی جامی، "خانه امن است " ناصر رفایی، "راند هفتم "(روشن خاموش روشن) حمیدرضا چارکچیان و "دوباره پرواز کن " محمدعلی طالبی قرار دارند.

فیلم های "سهم من از زندگی" حجت اله سیفی، "پرنسیب" تهمینه میلانی، "روانخانه " عباس خواجوند، "بیداری" فرزاد موتمن، "در انتظار معجزه" رسول صدرعاملی، "کنسرت روی آب " جهانگیر جهانگیری، "مرگ کسب و کار من است" امیر حسین ثقفی، "ورود آقایان ممنوع" رامبد جوان، "ساقیات باحالات" (فرش قرمز) محسن دامادی، "هرچه خدا بخواهد" پرویز شهبازی، "چگونه میلیاردر شدم"علی عبدالعلی زاده، "سیزده و پنجاه و نه " سامان سالور، "مصائب چارلی" علیرضا سعادت نیا و "سنجاقک های برکه سبز" علی قوی تن نیز در مرحله تدوین قرار دارند.

فیلم های مرحله فیلمبرداری نیز عبارتند از: "قفس طلایی" محمد زرین دست، "نوروز پرماجرا" وحید نیکخواه آزاد، "دنیای پرامید" هوشنگ درویش پور، "لالایی" منیژه حکمت، "آقا یوسف" علی رفیعی ، "همه چی آرومه " مصطفی منصوریار، "تهران 1500 " بهرام عظیمی، "روز رستاخیز" احمدرضا درویش، "آسمان هشتم" حسن نجفی، "زمان معکوس" انورا بلوچ، "جرم " مسعود کیمیایی و "پرتقال خونی" سیروس الوند.

102 فیلم هم در مرحله پیش از تولید به سر می برند که از این میان 18 پروژه بیش از 50 درصد مرحله پیش تولید را گذرانده اند.

